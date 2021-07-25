«رويترز»: لاعبة مصرية حققت إنجازا لم يتابعه أحد في أولمبياد طوكيو 2020

قالت وكالة "رويترز" للأنباء، إن هناك لاعبة مصرية تدعى ضحى هاني، 23 عامًا، تشارك في ثلاث مسابقات في أولمبياد طوكيو 2020، وهي: فردي سيدات، زوجي سيدات وزوجي مختلط، وهو إنجاز لم يسمع به أحد في هذه الرياضة خلال الدورة.

ونقلت الوكالة عن اللاعبة المصرية قولها إنها بدأت اللعب عندما كانت في الخامسة من عمرها، ولا يوجد الكثير من النساء في الفريق المصري، لذلك كنت بحاجة للعب سباقات الفردي والزوجي والزوجي المختلط.

واعترفت «هاني» التي كان جدها أحد أول لاعبي كرة الريشة في مصر، أنه من الصعب أن تظل متحمسًا أثناء المنافسة في الألعاب الثلاث، مؤكدة في الوقت نفسه أنها معتادة على ذلك.

وذكرت الوكالة أن لاعبي كرة الريشة من دول إفريقيا والشرق الأوسط نادرون، بل إن اللاعبات أكثر ندرة، وعدد قليل من الدول الإفريقية والشرق أوسطية المتنافسة في أولمبياد طوكيو 2020 أرسلت لاعبات لمنافسات تنس الريشة.

وذكرت الوكالة أن مواطنتها هادية حسني، تلعب كرة الريشة الدولية، وهي عضوة في البرلمان المصري ، وتدرس في جامعة القاهرة وتدرب الأطفال في الرياضة.

وقالت «حسني» التي كانت سفير الاتحاد العالمي لكرة الريشة في كأس السلام والرياضة 2014 في دبي، إنه حتى لو فشل المرشحون للأولمبياد في الشرق الأوسط في الحصول على ميداليات، فإن الطريق إلى الأمام مثير للغاية.

وأضافت لاعبة تنس الريشة في لندن 2012 وبكين 2008: "ستحقق شيئا في النهاية، حتى لو لم تصبح لاعبًا أولمبيًا".

ويتنافس في هذه الألعاب التركية نسليهان يجيت، وثريا أغاي حجاجا الإيرانية، وكسينيا بوليكاربوفا الإسرائيلية، ودوركاس أجوكي أديسوكان النيجيرية.

وأعلن إمبراطور اليابان ناروهيتو، الجمعة الماضية، افتتاح دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020، في ظل إجراءات صحية صارمة، ودون حضور الجماهير.