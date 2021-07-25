وضعها أحسن كتير.. «معانا لإنقاذ إنسان»: تحسن حالة الفنانة مروة

قال المهندس محمود وحيد، رئيس مؤسسة «معانا لإنقاذ إنسان»، إن حالة الفنانة مروة، التي ظهرت في مسلسل «عائلة الحاج متولي»، وكانت تفترش الشارع بسبب مشكلات وضغوطات مادية تعرضت لها، تقيم حاليا في دار المؤسسة وحالتها في تحسن دائم، لافتا إلى أنه جرى عرضها على أخصائيين نفسيين، وعدد من الأطباء للاطمئنان على صحتها، «وضعها بقى أحسن كتير من الأول الحمد لله».

وأضاف «وحيد»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، الذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه، المذاع على فضائية «DMC»، أنه بعد رحلة طويلة من الفن، تعرضت الفنانة لصدمة نفسية حادة بعد وفاة والدتها التي كانت متعلقة بها، «أخوها تخلى عنها من بعدها، وكان مصيرها التشرد في الشوارع، وضعها سيئ جدا للأسف في حالة يرثى لها».

وأوضح أنه وصل للدار الكثير من الاستغاثات بحالتها، وجرى التنسيق مع شكوى مجلس الوزارء وفريق التدخل السريع، لإيداعها بمستشفى للصحة النفسية من أجل العلاج، ومنها جرى نقلها للمؤسسة بعد شفائها، لتتلقى رعاية كاملة حتى تستقر حالتها الصحية والنفسية.

وأكد أنه بالنسبة للسيدة التي اشتهرت كـ«أغنى مشردة بمصر»، فسيقوم العاملين بالمؤسسة على متابعة حالتها الصحية والاقتصادية بشكل دائم، في مسكنها بمنطقة ميت عقبة، وكانت تقطن بمنزل «يشبه القبر»، وبعد تحريات المؤسسة عنها، وجدت أن السيدة لديها ولدين، أحدهما توفى والثاني لا يزورها مطلقا، بحسب روايتها، «لقينا عزة نفس منها غير طبيعية، وهي أغنى مشردة في مصر بعزة نفسها والقناعة اللي عندها، ورفضت تماما أي مساعدة».