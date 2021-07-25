محلل: تخفيض مؤشرات الدين العام إلى 70% يحتاج 10 سنوات بخطة واضحة

قال نعمان خالد، محلل ومساعد مدير ببنك استثمار أرقام كايبتال، إن الحكومة المصرية تعاملت مع أزمة كورونا بما لديها من أدوات قوية ولم تتخذ خطوات إغلاق طويل مثلما فعلت دول الخليج وهذا ما ساعد مصر، لافتا إلى أن مؤشرات نسبة الدين والعجز بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي في وضع يكاد يكون ممتازا بعد أن كانت هناك توقعات أن حجم الإيرادات سيقل.

وأضاف «خالد» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على فضائية «on»، اليوم الأحد، وتقدمه الإعلامي لميس الحديدي، أن زيادة بنسبة 1% أو 0.5% في العجز يعكس قدرة الحكومة للتعامل مع المستجدات، خاصة أنها تتعامل مع كورونا بشكل مستمر ولم تعلن انتهاء الجائحة خاصة بعد ظهور سلالة دلتا بلس.

وأوضح محلل ومساعد مدير ببنك استثمار أرقام كايبتال، أن الهبوط بمؤشرات الدين لتصل إلى 60% أو 70% يأخذ وقتا، مبينا أن هناك خطوات اتخذتها مصر بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي وقللت الدين من 107% إلى 90%، مشيرا إلى أن الحكومة تحتاج إلى خطة تصل إلى 10 سنوات مع الإبقاء على معدلات معينة.

وأشار محلل ومساعد مدير ببنك استثمار أرقام كايبتال، إلى أن المحللين يتوقعون تثبيت أسعار بنزين 92 و95 ولكن الحكومة مصرة على عدم دعم المحروقات من أجل تقليل الدين على المدى البعيد.

وأكد محلل ومساعد مدير ببنك استثمار أرقام كايبتال، أن حجم سحب المصريين الأموال من البنوك في العيد لا يمثل حجم إنفاق المصريين لأن الأرقام قليلة إذا تم قسمتها، لافتا إلى أن البنك المركزي لا يصدر بيانات بالإنفاق الشهري للأشخاص أو حجم السحب الشهري من ماكينات الصرف.