«فؤاد»: إنشاء شبكة قومية لرصد ملوثات الصرف الصناعي

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، إنشاء الشبكة القومية لرصد ملوثات الصرف الصناعى على البيئة المائية، إعمالاً بالمادة 58 من قانون البيئة رقم ٤ لسنة 1994، والمعدّلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1963 لسنة 2017، وتنص على التزام جميع المنشآت التى تصرف على البيئة المائية برصد مكونات وملوثات البيئة دورياً، وإلزام جميع المنشآت التى تصرف على البيئة المائية بتركيب حساسات يتم ربطها بالشبكة القومية للرصد المستمر بجهاز شئون البيئة، لضمان المراقبة المستمرة.

وأكدت الوزيرة أهمية هذه الشبكة فى ربط جميع المنشآت الصناعية، التى تصرف على البيئة المائية، بحيث تتم مراقبتها بشكل دورى ومستمر من قِبل جهاز شئون البيئة واتخاذ الإجراءات القانونية حال وجود مخالفة. وأوضحت أنه تم ربط أولى المنشآت الصناعية بالشبكة القومية، وهى شركة أبوالهول المصرية للزيوت والمنظفات، التى تصرف على بحيرة مريوط، وربطها بقاعدة بيانات الوزارة لمتابعتها بشكل مستمر. وأضافت أنه جارٍ الانتهاء من ربط عدد من الشركات الأخرى الواقعة على بحيرة مريوط، منها «العامرية للبترول، وسيدبيك»، وجارٍ المعاينة والربط بالشبكة خلال الفترة المقبلة. كما تم إجراء معاينة للشركة التركية بدمياط، حيث تم ربطها بشكل تجريبى، لحين إنهاء إجراءاتها بالصرف على محطة الصرف الصحى برأس البر، ليتم بعد ذلك ربطها بشكل لحظى مستمر.