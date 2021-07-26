صابر الرباعي احتفل بعيد الجمهورية التونسية قبل ساعات من احتجاجات تونس

قبل ساعات قليلة من أحداث تونس، احتفل المطرب التونسي صابر الرباعي بعيد الجمهورية التونسية الذي حلت ذكراه الـ 64، أمس 25 يوليو، وهو اليوم الذي تم فيه إلغاء النظام الملكي وإعلان النظام الجمهوري.

ونشر صابر الرباعي أغنيته «أرضي الطيبة»، وعلق عليها قائلا «هي أرضي الطيبة فيها أحلام الصبا، هي بيتي لو يغربني المكان حضنها الدافي شعوري بالأمان .. عاشت تونس حرة أبِيّة».

جدير بالذكر أن المحتجين التوانسة تجمعوا أمام مقر حركة النهضة الإخوانية في تونس، وقاموا بمحاصرته، للتعبير عن غضبهم من سياسة الحركة وأدائها في إدارة شؤون البلاد، ورفعوا شعارات تطالب بخروجها من الحكم من بينها «ارحلوا سئمنا منكم»، وأخرى مناهضة لزعيمها راشد الغوشي حيث هتفوا «يا غنوشي يا سفاح يا قاتل الأرواح»، و«الشعب يريد إسقاط النظام»، كما اقتلع أحدهم اللافتة الخاصة بالحزب وإسقاطها، وسط تصفيق حار وفرحة عارمة من الحاضرين.