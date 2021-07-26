حرائق في «جزيرة سردينيا».. و«روما» تطلب طائرات إطفاء من جيرانها

شبت حرائق في «جزيرة سردينيا» الإيطالية في البحر المتوسط، أمس الأحد، حيث أجلت السلطات نحو 400 شخص خلال الليل، فيما لم ترد تقارير عن وفيات أو إصابات، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وتستعر الحرائق في منطقة «أوريستانو» بالجزيرة الإيطالية، ما أسفر عن تدمير آلاف الأفدنة ونفوق حيوانات وأضرار بممتلكات.

مسح أولي: ألسنة النيران التهمت 10 آلاف فدان حول منطقة «مونتيفيرو» الأثرية

وقال عمال الإطفاء إن العديد من المنازل في المنطقة الداخلية على الجانب الغربي للجزيرة تضررت، فيما أوضحت سلطات الحماية المدنية أن مسحا أوليا أشار إلى أن ألسنة النيران التهمت 10 آلاف فدان حول منطقة «مونتيفيرو» الأثرية، قرب وسط ثاني أكبر جزيرة في إيطاليا.

وأجلت السلطات الإيطالية، 200 شخص من بلدة كولييري خلال الليل و 155 آخرين من سيناريولو، حيث لم تصل النيران إلى المناطق السكنية بعد.

بدورها، أشارت وكالة «أنسا» الإيطالية للأنباء، إلى أن أكثر من نصف من تم إجلاؤهم في كولييري سمح لهم بالعودة إلى منازلهم، ونقلت عن رئيس هيئة الحماية المدنية بالجزيرة أنطونيو بيلوي، قوله إن 11 طائرة تعمل على إخماد النيران.

وطلبت السلطات الإيطالية، من دول أوروبية إرسال طائرات إطفاء للمساعدة في إخماد حرائق سردينيا، وقال وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، في مدونة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن الحماية المدنية هي التي وجهت الطلب، معبرا عن امتنانه للاستجابة التي أوضح أنها في طريقها للبلاد.

وأضاف دي مايو: «انطلقت طائرتان من فرنسا التي أوجه لها الشكر رسميا».

وفي بلجيكا، تعرضت مدينة «دينانت» الواقعة جنوب البلاد لأسوأ سيول منذ عقود أمس الاول السبت بعد عاصفة رعدية استمرت ساعتين وحولت الشوارع إلى أنهار وجرفت في طريقها السيارات والأرصفة لكنها لم تسفر عن سقوط قتلى.

ولم تصدر السلطات البلجيكية، بعد تقديرا للخسائر، فيما نقلت قناة «آر.تي.إل» التلفزيونية عن السلطات المحلية قولها إن الأضرار ستكون كبيرة.