جمال عبد الناصر يصافح وجيه أباظة.. قصة صورة عمرها 55 عاما

في ذكرى 23 يوليو، اتخذ رواد السوشيال ميديا منابرهم على صفحات التواصل الاجتماعي، مسرحًا لإحياء ذكرى الرئيس جمال عبد الناصر، صاحب الإنجازات وحبيب الملايين كما أطلق عليه المصريون، فمنهم من نشر صوره وطلب الدعاء له بالرحمة والمغفرة، وبعضهم طرح صور حصرية تنشر لأول مرة مع علامات سياسية بارزة، ومن بين هذه الصور لقاء الرئيس الراحل مع وجيه أباظة، أول محافظ للبحيرة، وكان اللقاء على أرض مدينة دمنهور يوم الأربعاء الموافق 15 يونيو 1966، أي منذ أكثر من 55 عاما.

قصة صورة عمرها 55 عاما

ظهر في الصورة وجيه أباظة، محافظ البحيرة، مستقبلا ومصافحا الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وهو يخطو أولى خطواته على أرض محطة قطار دمنهور، قادمًا من القاهرة عبر خطوط السكك الحديدية، ليبدأ زيارته التاريخية الثانية لمدينة دمنهور.

دمنهور تتزين لـ«ناصر»

وذكر المؤرخون أن مدينة دمنهور تجملت وتزينت وبدت في أبهى صورها بأعلام الجمهورية العربية المتحدة، وبصور الزعيم عبد الناصر، وبحسب المعاصرين للواقعة فقد أقيمت أقواس النصر ورفعت لافتات الترحيب وأمتلأت الشرفات واحتشد الآلاف من أبناء مدينة دمنهور ومحافظة البحيرة والمحافظات المجاورة، ليكونوا في استقبال زعيم الأمة والترحيب به، وتجمع المواطنين على طول خط سير الموكب الرئاسي.

شخصيات بارزة في استقبال الرئيس الراحل

رافق الرئيس الراحل في تلك الزيارة التاريخية، العديد من القيادات السياسية والتنفيذية بالدولة، بينهم المشير عبد الحكيم عامر، القائد العام للقوات المسلحة آنذاك، وأنور السادات رئيس مجلس الأمة في ذلك الوقت، وحسين الشافعي، وزكريا محيي الدين، وعلي صبري، وكمال الدين رفعت، والمهندس سيد مرعي، وزير الزراعة، والدكتور مصطفي خليل، وزير المواصلات، والدكتور كمال رمزي إستينو، وزير التموين.

أماكن زيارة عبد الناصر في دمنهور

وفي هذه الزيارة قام الزعيم الراحل بزيارة مركز التدريب المهني بأقسامه المختلفة، كما شاهد عرضا لفرقة البحيرة للفنون الشعبية، وكذلك تفقد مصانع الشركة العربية للسجاد والمفروشات "شركة سجاد دمنهور" والتي كانت تعد إحدى قلاع صناعة السجاد في الشرق الأوسط، كما زار مركز خدمة أبو الريش بحي أبو الريش بوسط مدينة دمنهور، حيث اطلع على ما يقدمه المركز من خدمات لأبناء الحي.

وفي ختام زيارته مساء ذلك اليوم، ألقى خطابًا سياسيًا باستاد دمنهور الرياضي، حضره الآلاف من أبناء المدينة وأبناء مراكز محافظة البحيرة وممثلي الفلاحين والنقابات العمالية والمهنية.