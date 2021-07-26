 أمازون العالمية تعتزم إطلاق موقع «أمازون مصر» قبل نهاية العام الجاري

كشفت شركة أمازون، اليوم الاثنين، عن عزمها إطلاق «موقع أمازون مصر الإلكتروني Amazon.eg» هذا العام؛ لمنح رواد الأعمال وأصحاب الشركات والبائعين المحليين فرصة الوصول إلى عدد أكبر من العملاء في الجمهورية.

وأعلنت الشركة في هذا الإطار عن فتح باب التسجيل لهم من خلال مركز أمازون لشركاء البيع «Amazon Seller Central»، الأداة المخصصة لإدارة أعمال البائعين، وذلك عبر زيارة sell.amazon.eg.

وأوضحت شركة أمازون في بيان، أنه بإمكان شركاء البيع المسجلين مسبقا على سوق دوت كوم التابعة لشركة أمازون، الوصول إلى حساباتهم عبر مركز أمازون للبائعين، والتأكد من صحة معلوماتهم وتجربة المميزات الجديدة المتاحة، استعدادا لبيع منتجاتهم على موقع أمازون مصر الإلكتروني فور إطلاقه، ويمكن لجميع من يرغب في البيع لأول مرة على أمازون التسجيل من خلال «مركز أمازون للبائعين»، وزيارة sell.amazon.eg.

خطوة هامة في مسيرتنا الرامية إلى دعم الشركات المصرية المحلية

وتعليقا على هذا الإعلان، قال عمر الصاحي، مدير عام أمازون وسوق دوت كوم في مصر: «يُعَد إطلاق مركز أمازون للبائعين في مصر خطوة هامة في مسيرتنا الرامية إلى دعم الشركات المصرية المحلية بجميع أحجامها، وتوفير فرص أكبر لتوسيع أعمالهم والوصول إلى ملايين العملاء».

وأضاف «الصاحي»: «ومع التواجد القوي لتجار التجزئة والبائعين والعلامات التجارية والحرفيين المحليين، يسعدنا العمل جنبا إلى جنب مع القطاع الصناعي في مصر لمواصلة خدمة العملاء في جميع أنحاء الجمهورية»، مؤكدا أن «نجاح هؤلاء التجار والبائعين هو على رأس أولوياتنا، وسنواصل التزامنا بتوفير تجربة تسوق مميزة لعملائنا، مدعومة بالمزايا التي تهمهم وهي الأسعار التنافسية والخيارات الواسعة وخدمة التوصيل السريع».

دعم وتمكين رواد الأعمال وأصحاب الشركات والبائعين المحليين

وتتمحور ثقافة أمازون حول منح العملاء خيارات أكثر، وبذلك فإن الشركة تسهم في دعم وتمكين رواد الأعمال وأصحاب الشركات والبائعين المحليين.

جدير بالذكر أن أكثر من 50% من المنتجات المباعة على متاجر أمازون عالميا تأتي اليوم من الشركات الصغيرة والمتوسطة.