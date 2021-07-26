أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2022، حيث تبدأ الامتحانات في 11 يونيو المقبل، مشيرة إلى أنه سيجري عقد الامتحانات وسط تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، مؤكدة أن جميع لجان الامتحانات سيجري تعقيمها قبل بداية عقد اللجان بنحو 48 ساعة، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب.

مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2022: في يونيو المقبل

وقالت وزارة التربية والتعليم، في بيان عاجل لها منذ قليل، إن مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2022، جرى وضعها بعد مناقشات عدة في المجلس الأعلى للتعليم ما قبل الجامعى، علاوة على وضع تصورات وما يستجد من جائحة فيروس كورونا في حسابتنا، منوهة إلى أنه لم يعلن حتى الآن كيفية وشكل الامتحانات للعام المقبل 2021-2022.

مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2022: نضع مستجدات كورونا في حسابتنا

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2022، وضعت بمعايير تناسب جموع الطلاب، مؤكدة أن جدول امتحانات الثانوية العامة 2022، سيتم وضعه قبل بداية الامتحانات بنحو شهر تقريبا، منوها إلى أن جميع أسئلة امتحانات الثانوية العامة الجديدة ستعتمد أيضا على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين.

مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2022: الأسئلة في شكلها الجديد ستعتمد على الفهم ونتاج التعلم

ومن جهته، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن العام الدراسي الجديد 2021-2022، والذي سينطلق يوم 9 أكتوبر المقبل، سيكون عام التطوير، مشيرا إلى أن الوزارة ستواصل تنفيذ جميع مشروعات تطوير المنظومة، من أجل تقديم تعليم عالى الجودة لجموع الطلاب بمختلف مراحل التعليم.

وأشار شوقي، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنه تم تحديد مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2022، طبقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، موضحا أن الوزارة تسعى إلى تطوير امتحانات الثانوية العامة، لاعتمادها على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين.