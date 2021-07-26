اتحاد الكتاب التونسيين يدعم خطوات الرئيس: تسقط مشاريع الرجعية والعمالة

اعتبر اتحاد الكتاب التونسيين، في بيان أصدره منذ قليل، ووقعه رئيسه صلاح الدين الحمادي، أن الخطوة التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، طال انتظارها، مثمنا جرأة الرئيس، ومؤكدا أن هذه الخطوة «في صميم صلاحياته».

وجاء في البيان: «في خطوة طال انتظارها، قام رئيس الجمهورية قيس سعيد، مساء يوم 25 يوليو 2021، باتخاذ إجراءات هامة لإنقاذ تونس، مما تردت فيه من خراب على مدى عشرية كاملة، ومن أهمّ تلك الإجراءات تجميد عمل ما يسمّى بمجلس النواب، وتولّي رئاسة النيابة العمومية، وإعفاء رئيس الحكومة، التي أثبتت الأيام والأحداث فشلها، ورفع الحصانة عن كافة أعضاء ما يُسمى بمجلس النواب».

وأضاف البيان «إن اتحاد الكتاب التونسيين إذ يحيّي رئيس الجمهورية على تحمله مسؤولية حماية شعبه وإنقاذ وطنه، بكل شجاعة ووعي باللحظة التاريخية، فإنه يعلن ما يلي:

1- مساندته المطلقة للقرارات الجريئة المتخذة من رئيس الجمهورية.

2- اعتبار ما قام به رئيس الدولة إجراء قانونيا دستوريا لا غبار على شرعيته.

3- دعم قواتنا العسكرية والأمنية في عملها من أجل حماية البلاد والعباد، والحاضر والمستقبل، وقد عهدناها منحازة دائما إلى الوطن دون غيره.

4- رفض كل التدخلات الخارجية التي من شأنها التأثير على الشأن الداخلي الذي سيضل تونسيا خالصا ولو كره المنافقون.

واختتم الاتحاد بيانه المؤيد للرئيس التونسي قيس سعيد، قائلا: «ويدعو اتحاد الكتاب التونسيين كافة، الكُتّاب والمثقفين وجميع المواطنين، وخاصة الشباب، إلى الالتفاف حول مؤسسة الرئاسة والمؤسسة العسكرية والمؤسسة الأمنية لحماية راية الحرية والكرامة، راية الحياة التي تليق بكل التونسيات والتونسيين، عاشت تونس، ولتسقط مشاريع الرجعية والعمالة والخزي والعار للجبناء والخونة».