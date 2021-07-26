خلعته فشوه وجهها.. عامل يلقي ماء نار على طليقته بالجيزة

وصلت الأمور بينهما إلى طريق مسدود، فقررت الزوجة رفع دعوى خلع ضد زوجها العامل، وبالفعل حصلت على حكم بالطلاق، لكن الأخير لم يرضَ بالحكم، ليبدأ فاصل جديد من الخلافات بينهما، ليقرر العامل الانتقام منها بطريقة وحشية، حيث انتظرها وهي خارجة من عملها، وألقى ماء النار على وجهها.

عامل يشوه طليقته

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بقيادة اللواء محمد عبد التواب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تلقت بلاغا، أمس، يفيد بإصابة ربة منزل بحروق بالغة نتيجة إلقاء ماء نار على جسدها من قبل طليقتها.

وانتقلت قوة من قسم شرطة العمرانية إلى مكان الحادث، وألقت القبض على المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة التي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستمعت لأقوال المجني عليها التي اتهمت زوجها السابق بارتكاب الجريمة في حقها.

دعوى خلع

وأكدت المجني عليها خلال تحقيقات النيابة العامة، أنها انفصلت عن المتهم بعد إقامة دعوى خلع ضده، حيث تمكنت بعدها من الحصول على حكم قضائي بخلعه، والانفصال عنه، فقرر الانتقام منها بهذه الطريقة الإجرامية، مشيرة إلى أنه انتظرها أمام مقر عملها حيث تعمل خادمة في إحدى المنازل وألقى عليها ماء نار مما تسبب في إصابتها بحروق بالغة وتم نقلها على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

القبض على المتهم

وتمكن رجال المباحث من إلقاء القبض على المتهم وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على تفاصيل ارتكاب الجريمة التي أسفرت عن تشويه جسد السيدة التي تواصل العلاج الآن متأثرة بعدة حروق في جسدها، معبرة عن حزنها الشديد من تدمير حياتها على يد طليقها الذي لم يتركها وشأنها بعد الانفصال عنه، بل ظل لفترة يبحث عن طريقة للانتقام منها حتى استقر على إلقاء ماء نار على جسدها مما تسبب في تشويهها.