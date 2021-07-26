نائبة تونسية سابقة: الشعب اخترق حظر التجول للاحتفال بسقوط حكم الإخوان

قالت فاطمة المسدي، عضو مجلس النواب التونسي السابق، إنها تشكر كل من وقف مع الشعب التونسي، موضحا أن الشعب يرفض الاستسلام لحكم الإخوان، الذين تسببوا في قتل أعدادٍ من التونسيين، وسط انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأضافت «المسدي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الإثنين، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن المتظاهرين لم يرفعوا شعارات سياسية أو اجتماعية، ولكنها كلها كانت موجهة ضد حزب النهضة، الذي كان يحاول إماتة تونس سياسيا واجتماعيا، مبينة أن الفرحة عمت شوارع تونس عقب إسقاط حكم الإخوان، وتم خرق حظر التجوال والاحتفال في الشوارع بعد قرارات الرئيس قيس سعيد بتجميد عمل البرلمان بعد 10 سنوات من الأزمات التي سببها الإخوان الذين اعتبروا تونس «غنيمة».

وأوضحت عضو مجلس النواب التونسي، أن الشعب كان يستعد للاحتشاد ضد الإخوان وكان مستعدا للانتحار الجماعي حتى ولو مات من الوباء من أجل إنقاذ تونس من حكم الإخوان وحماية الأجيال المقبلة، لافتة إلى أن الرئيس التونسي اتخذ قرارات دستورية هدفها حماية تونس وهذه القرارات يتيحها الدستور في الحالات الضرورية.

وأكدت عضو مجلس النواب التونسي، أن قرار قيس سعيد دستوري ولم يسقط أي قطرة دماء من الشعب التونسي أو من الإخوان متابعة: «تونس تعيش ثورة حقيقية وهذا مفرح جدا، وسيتم محاسبة الفاسدين وتغير النظام الحاكم في الجمهورية التونسية».

وأمر الرئيس قيس سعيد بتجميد البرلمان التونسي الذي تسيطر عليه حركة النهضة التابعة لجماعة الإخوان عقب تردي الأوضاع الاقتصادية والصحية في تونس بعد 11 سنة من الثورة التي قامت ضد الرئيس الأسبق بن علي زين العابدين.