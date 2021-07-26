وزير التعليم يعتمد نتيجة امتحان دبلوم الثانوي الفني للصم وضعاف السمع

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، نتيجة امتحان دبلوم الثانوي الفني للصم وضعاف السمع للعام الدراسي 2021/2020 بنسبة نجاح 90.2%.

وبلغ عدد المتقدمين للامتحان هذا العام 1038 طالب وطالبة، حضر منهم 1028 طالب وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 937 طالب وطالبة.

جدير بالذكر أن نتيجة دبلوم الصم وضعاف السمع ستضاف إلى التنسيق الإلكتروني بالجامعات هذا العام للمرة الأولى.