عاجل.. مصر تدعو العالم لرفع العقوبات الدولية على جنوب السودان

دعا الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المجتمع الدولي للوفاء بتعهداته والتزاماته تجاه دولة جنوب السودان في مسيرتها نحو بناء مستقبل أفضل، فضلاً عن تأكيد دعم مصر لمساعي جنوب السودان لرفع العقوبات الدولية، من منطلق تقدير مصر لمساوئ خيار العقوبات وتداعياته على الشعوب، وأهمية رفع العقوبات لدعم عملية الانتقال الجارية في جنوب السودان.

وأضاف «مدبولي»، في مؤتمر صحفي مشترك مع الدكتور "جيمس واني إيجا" نائب رئيس جمهورية جنوب السودان، عقب انتهاء مباحثات الدورة الأولي للجنة العليا المشتركة بين البلدين منذ قليل، أن مباحثات البلدين شهدت أيضاً تبادلاً لوجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، التي تسهم في تحقيق أمن واستقرار المنطقة، ويحافظ على مصالح شعوب الإقليم.

وأشاد بجهود القيادة في دولة جنوب السودان في تحقيق الوساطة بين الحكومة السودانية والفصائل الثورية المسلحة، وهى الجهود التي أسفرت بنجاح عن التوقيع على اتفاق السلام بين الطرفين في شهر أكتوبر الماضي، مشيراً إلي أنه شرُف بزيارة جوبا والمشاركة في مراسم التوقيع على وثيقة السلام.