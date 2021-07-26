مدبولي: توجيهات من السيسي بتطوير علاقات مصر مع كل الدول الإفريقية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة المصرية، ببذل كل الجهد لتنمية وتطوير علاقات التعاون بين مصر وكل الدول الأفريقية الشقيقة.

وأضاف «مدبولي»، خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الأولى للجنة العليا المشتركة بين مصر وجنوب السودان منذ قليل، أن توجيهات الرئيس، تأتي انطلاقاً من اهتمام مصر الراسخ وموقفها الداعم للتنمية والرخاء في كل ربوع قارتنا العريقة.

وأكد وجود إيمان من القيادة السياسية، بأن التنمية والبناء من أهم الوسائل الفعالة، في الحد من النزاعات وتخفيف التوتر الاجتماعي.