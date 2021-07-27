عبير موسى تؤيد قرارات رئيس تونس: لن نسمح بالالتفاف على فرحة شعبنا

اعتبرت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، أمس الإثنين، في فيديو نشرته عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، أن الشعب التونسي عبَّر عن سعادته بقرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد، لأنهم تخلصوا من الإخوان ومن راشد الغنوشي وهشام المشيشي، وفق تعبيرها، «لن نسمح بالالتفاف على فرحة التونسيين ولن نخذلهم مثلما حصل بعد الثورة».

وأضافت «موسى»: «لو كنا في السلطة لقمنا بإيقاف الدمار والمنظومة الحالية، الآن يجب تحديد المسار الذي يصب في مصلحة التونسيين، لا يمكن أن نكون إلا في صف الشعب التونسي، في سبيل إنقاذ تونس من منظومة الدمار»، موضحًا أن رئيس الجمهورية قيس سعيد قام بتفعيل الفصل 80 من الدستور بالطريقة التي رآها صالحة».

وتابعت: «نحن في صف الشعب التونسي في سبيل إنقاذ تونس من منظومة الدمار، نتمنى أن يكون الإصلاح جذرياً، ونتمنى أن يكون لما حصل نتيجة لما يبحث عنه الشعب التونسي».

بعد حالة الغليان التي سادت أمس، واندلاع الاحتجاجات المتزامنة في كلّ الولايات، قرّر سعيد بعد عقد اجتماع طارئ ضمّ قيادات أمنية وعسكرية مساء الأحد، إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه، وتجميد عمل مجلس نواب الشعب وذلك استنادا للفصل 80 من الدستور.

كما قرر الرئيس التونسي، تولي السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة جديد يعينه بنفسه، على أن يُشرف بنفسه على كلّ اجتماعات المجالس الوزارية، ورفع الحصانة عن النواب وتوليه رئاسة النيابة العمومية لمتابعة كلّ الذين تتعلّق بهم قضايا وشبهات فساد.