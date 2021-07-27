«صافيناز» تعلن خطوبتها أمام حمام السباحة (فيديو)

نشرت الراقصة صافيناز، عبر حسابها على إنستجرام، فيديو لها مع شاب داخل حمام السباحة يضع في إصبعها خاتم الخطوبة وهي ترتدي الأبيض.

وعلقت صافيناز على الفيديو قائلة «قريبًا هنقول مبروك».

يذكر أنّ الراقصة صافيناز قالت إنها لا توافق أن تنفق أموالها على أي شخص يتزوج منها، موضحة: «أنا مش عاوزة فلوسه، ده راجل بشنب، لنفسه، ولو ميصرفش عليّ عادي، بس مياخدش فلوسي».

وأضافت «صافينار» في تصريحات تليفزيونية لها: «لو حد اتحرش بيّ وأنا برقص هاعوره في وشه ومش هينساها حتى لو هموت، هضرب وهتضرب.. متحطش في الموقف ده، ومرة كنت راكبة مترو في موسكو وحد جرب يمسك وسطي لفيت وضربته بالرجل ووقعته من السلالم المتحركة ومسكته من قميصه وجيبت له الشرطة، وشتمته بالروسي».

وحول ما إذا طلب منها زوجها أو خطيبها أن تعتزل الرقص، أجابت بأنها مُصرَّة على استكمال مشوارها: «لسه عاوزة أرقص شوية ووسطي بيرقص لوحده، ومشبعتش من الرقص».