مبادرة لمواجهة المخدرات في قرية «مير» بأسيوط

دشن أهالى قرية «مير»، التابعة لمركز القوصية في محافظة أسيوط مبادرة للتوعية بخطر المخدرات، وذلك من خلال الجهود الذاتية للأهالي، حفاظا على الشباب من هذا الخطر الذي يهدد حياتهم ومستقبلهم.

يقول «أبوأنور فياض»، من أهالى القرية، إن مدخل القرية استغله تجار المخدرات للترويج لبضاعتهم، ثم قامت الوحدة المحلية بقرية مير بتركيب المصابيح اللازمة لإنارته ومنعهم من التواجد به، وأضاف: «لكن اخترع هؤلاء الأشرار فكرة شيطانية وهي جلب خطاطيف وربطها بحبال وإلقائها على أسلاك الكهرباء لقطع الأسلاك والتيار الأمر الذى ينذر بكارثة»، وطالب الجهات الامنية التحرك باقصي سرعة لعمل أكمنة والقبض عليهم وعقابهم.

وعن حملة «قرية مير بدون مخدرات بدون خصومات ثأرية»، نظم الشباب مؤتمر برعاية الأزهر ومؤسسات المجتمع المدنى للتصدي لظاهرة المخدرات ومحاربة الأدمان والبحث عن حلول مجتمعية ودعم وتكافل طبي وتعريف الشباب وأهالى القرية بالمبادرة وأهدافها وطرق التواصل معها والحث على الاشتراك بها ودعمها.

وأوضح وليد أحمد أحد شباب القرية أن الحملة تهدف إلى التوعية الكاملة عن طريق أئمة المساجد والمدارس ومنشورات عن أضرار المخدرات وتوزيع ملصقات على الحوائط وبنرات، بالإضافة إلى تنفيذ رحلات ترفيهية، وزيادة أعداد مكاتب تحفيظ القرآن الكريم وتزويدها بدروس عن المخدرات وآثارها، والتشجيع على ممارسة الرياضة، وتزويد الكنائس بدروس عن المخدرات وآثارها، وكتابة شكاوى عامة ومستمرة للجهات الأمنية من المغتربين والمقيمين، وتحديد لجنة من القرية تقود ذلك العمل بالتواصل مع لجنة المغتربين.

تخفيض 60% قيمة التحاليل الطبية

وفى سياق متصل أعلن مسئول أحد المعامل الطبية بالقرية عن تخفيض 60% من قيمة التحاليل الطبية اللازمة للمتقدمين من خلال هذه الحملة، وقال المسئول عن المعمل في تعليق له عبر صفحة القرية على الفيس بوك أن ذلك يأتى إيماناً بحملة أهل قرية مير لمحارية المخدرات وتجارتها وإيماناً بضرورة الحفاظ على شبابنا كقوّة فاعلة في البناء والمساهمة في إنجاح مسار قرية مير وإخماد اي آفة تطفو على مجتمعنا، ودورهم الريادي والفعّال في تنمية الحياة الإجتماعية والثقاقية والسياسية.

وأضاف «إن دعمنا لهذه الحملة جاء انطلاقا من احساسنا للمسؤولية الاجتماعية، وعليه قررنا تخفيض 60% من تكافة التحاليل الطبية اللازمة للمتقدمين لدينا من خلال هذه الحملة لبناء مستقبل أفضل لقريتنا الحبيبة مير».