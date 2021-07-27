القوى العاملة تُحدث قواعد بيانات النقابات.. الانتخابات على الأبواب

مع بدء العد التنازلي لانتخابات النقابات العمالية، المقرر إجراؤها نهاية العام الحالي، أصدر محمد سعفان وزير القوى العاملة، القرار رقم 106 لسنة 2021، بشأن تحديث قواعد بيانات المنظمات النقابية العمالية، والتي جاءت نصوص مواده في الجريدة الرسمية بتاريخ 26 يوليو 2021 على النحو التالي:

إعداد قواعد بيانات موحدة على المستوى القومي للمنظمات النقابية العمالية كافة

- القرار 106 لسنة 2021 يهدف إلى إعداد قواعد بيانات موحدة على المستوى القومي للمنظمات النقابية العمالية كافة، وتحديثها وفقا لنص المادة 13 من اللائحة التنفيذية لقانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم .

- نصت المادة الثانية من القرار على إلزام المنظمات النقابية العمالية (اللجنة النقابية - النقابة العامة - الاتحاد النقابي العمالي) بتحديث بياناتها وإيداع التحديث لدى الجهة الإدارية المختصة، وذلك اعتبارا من تاريخ 1/8/2021 ولمدة 3 أشهر، تمهيدا لإجراء الانتخابات النقابة العمالية للدورة النقابية المقبلة.

تسلم طلبات إيداع تحديث البيانات من النقابة العامة والاتحاد العام للنقابات العمالية

- ونصت المادة الثالثة من القرار، على أن تتولى الإدارة المختصة بوزارة القوى العاملة، استلام طلبات إيداع تحديث البيانات المقدمة إليها من النقابة العامة والاتحاد العام للنقابات العمالية، ومراجعتها والتأكد من استيفاء البيانات المطلوبة خلال الفترة المشار إليها في المادة السابقة، كما تتولى مديريات القوى العاملة المختصة، استلام طلبات إيداع تحديث البيانات المقدمة من اللجان النقابية ومراجعتها والتأكد من استيفاء البيانات المطلوبة خلال ذات الفترة، وموافاة الإدارة المختصة في الوزارة بتلك البيانات أولا بأول.

- كما نصت المادة الرابعة من قرار وزير القوى العاملة على أنّه يتم إيداع تحديث بيانات المنظمات النقابية العمالية، من خلال الممثل القانوني للمنظمة النقابية لدى الجهة الإدارية المختصة على أن يتضمن الإيداع ما يلي:

1- بيان باسم وعنوان مقر المنظمة النقابية وفروعها إن وجدت، ووسائل التواصل معها.

2- بيان بأسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، يتضمن الاسم والصفة والرقم القومي وتاريخ الميلاد ومحل الإقامة والوظيفة أو الحرفة وجهة العمل.

3- اسم البنك المودع فيه أموال المنظمة النقابية العمالية.

4- كشوف ببيانات أعضاء الجمعية العمومية على أن يكون موضحا بها ما يلي:

- بالنسبة للجنة النقابية العمالية للمنشأة أو اللجنة النقابية العمالية المهنية، وبيان تفصيلي معتمد من المنشأة أو التأمينات الاجتماعية موضحا به اسم كل عضو، والرقم القومي بتاريخ محل الميلاد ومحل الإقامة ومحل العمل والوظيفة أو المهنة وتاريخ بلوغ سن التقاعد ورقم التليفون، وحال الانضمام لمستوى نقابي أعلى يتم تحديد المنظمة النقابية المنضمة إليها.