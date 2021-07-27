الأوقاف: 30 مليون متابع لموقع وصفحة الوزارة.. و«صفر» للقناة أول 5 سنوات

أكدت وزارة الأوقاف، أن عدد الزائرين لموقع الوزارة «أوقاف أون لاين» بلغ في عام 2020-2021، بلغ أكثر من 29 مليونًا، بينما بلغ عدد المتابعين لصفحة الـ«فيس بوك» في ذات العام مليونًا وربع المليون متابع، ليصل إجمالي الزائرين والمتابعين للموقع والصفحة نحو 30 مليونًا و600 ألف متابع.

وأشارت وزارة الأوقاف في تقرير حصادها خلال 7 سنوات سلمت منه نسخة بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن عدد الزائرين لموقع وزارة الأوقاف كان 121 ألفًا عام 2013-2014، ثم مليونًا و850 ألفا العام التالي، ثم قفز الرقم إلى 4 ملايين و400 ألف عام 2015- 2016، ثم 10 ملايين زائر العام الذي يليه وزاد إلى 19 مليونًا في 2018 ثم 21 مليونًا و500 ألف عام 2019 ثم 25 مليونًا و323 ألفا عام 2020 قبل أن يتجاوز الـ 29 مليون زائرة 2021.

قناة الوزارة على يوتيوب

وكشفت الوزارة أن عدد المشتركين بقناة منبر التجديد على موقع اليوتيوب كان صفرا في أول خمس سنوات حتى عام 2018، ثم وصل إلى 431 متابعا عام 2019 و7680 عام 2020 ليصل إلى 11350 مشتركا عام 2021.

وأضافت وزارة الأوقاف، أنه تم إنشاء منصة إلكترونية خاصة تتضمن جميع إصدارات سلسلة رؤية للفكر المستنير وسلسلة رؤية المترجمة إلى اللغات الأجنبية المختلفة وسلسلة رؤية للنشء على موقع بوابة وزارة الأوقاف الإلكترونية بصيغة pdf، كما تم ابتداء من شهر رمضان 1441 هجرية نشر أعداد مجلتي «منبر الإسلام» و«الفردوس» إلكترونيا واللتان تصدران عن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

21 موقعًا وقناة

ولفتت الوزارة في تقريرها إلى أنه تم إطلاق 21 صفحة وموقعا وقناة في مجال التطوير التكنولوجي والدعوة الإليكترونية، منها 5 صفحات متخصصة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وهي صفحة الإعجاز الرباني في الكون وصفحة وعي وصفحة مجلس الفردوس وصفحة عشاق اللغة العربية وصفحة أطفالنا.

وأشارت الوزارة، إلى أنه تم إنشاء قناة منبر التجديد على موقع اليوتيوب خلال العام 2018- 2019، وبلغ عدد المشتركين فيها 11350، وعدد المشاهدات 1005351.

ولفتت وزارة الأوقاف في تقريرها أيضا إلى أنه تم إطلاق موقع أكاديمية الأوقاف الدولية في فبراير 2019 ليصل عدد الزائرين للموقع إلى 33 ألفا و641 زائرا، كما تم إطلاق دورة الفكر المستنير الإليكترونية العامة لجميع الأئمة والواعظات على مستوى الجمهورية حول ثلاثة كتب هي «الفهم المقاصدي للسنة النبوية، والكليات الست، وقواعد الفقه الكلية».

وأوضح تقرير الوزارة إلى أنه تم إتاحة 13 محاضرة مسجلة بالفيديو على موقع الوزارة وقنواتها المرئية والمسموعة، كما تم إطلاق الكتاب المرئي والمسموع والمقروء، وبلغ عدد الحلقات التي تم تسجيلها 21 حلقة، كما تم نشر 75 كتابا وموسوعة باللغة العربية و100 كتاب مترجم إلى اللغات الأجنبية على البوابة الإليكترونية لوزارة الأوقاف.

قناة منبر التجديد

وأضافت وزارة الأوقاف أنه تم اطلاق منبر التجديد الصوتية على التليجرام وبلغ عدد المشاهدات 61 ألف مشاهدة، بينما تم اطلاق قناة منبر التجديد الصوتية على السانود كلاود وتم نشر 38 مقطعا صوتيا وبلغ عدد المشاهدات 8 آلاف مشاهدة.

وأكدت الأوقاف أنه تم اطلاق تطبيق وعي لأجهزة الأندرويد، كما تم نشر 32 كتابا من إصدارات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.