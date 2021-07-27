لخلافات زوجية.. انتحار عامل بـ«سم فئران» في المرج

انتحر عامل بمنطقة المرج في القاهرة، بعدما تناول «سم فئران» نتيجة خلافات زوجية، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي للتشريح لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

بداية الواقعة

تلقى مأمور قسم شرطة المرج إخطارا من مستشفى الزيتون التخصصي، بوفاة شاب إثر تناوله مادة سامة، وبالانتقال لمكان الحادث تبين العثور على جثة عامل، 35 سنة، ومقيم دائرة قسم شرطة المرج.

وتوصلت التحريات إلى أن خلافات زوجية بين المتوفى وزوجته أسفرت عن تناولة سم فئران قاصدا إنهاء حياته، وجرى نقله إلى مستشفى الزيتون التخصصي في محاولة لإنقاذة، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولة إسعافه.

وبسؤال زوجته أيدت ما جاء بالتحريات ولم تتهم أحدا بالتسبب في وفاته، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت التشريح لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.