تشكيل الحكومة اللبنانية.. مجلس النواب يجري استشارات غير ملزمة بعد تكليف «ميقاتي»

يجري مجلس النواب اللبناني، اليوم، الاستشارات النيابية غير الملزمة لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، مع رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، وأسفرت الاستشارات النيابية الملزمة بين رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، والكتل النيابية والمستقلين بمجلس النواب اللبناني، أمس، عن اختيار رئيس الوزراء السابق النائب نجيب ميقاتي، لتشكيل الحكومة الجديدة بأصوات بلغت 72 صوتا خلفا لسعد الحريري الذي اعتذر عن التكليف منتصف يوليو الجاري، بسبب خلافات دامت لـ9 أشهر بينه وبين الرئيس اللبناني، حالت دون إتمام المهمة.

وفي التفاصيل، أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب اللبناني، إجراء الاستشارات النيابية غير الملزمة لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة اليوم الثلاثاء، مع رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي.

وأوضحت الأمانة العامة لمجلس النواب اللبنانى، أنه ستجرى استشارات تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة اليوم، وستبدأ بلقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري، ثم رئيس الوزراء السابق النائب سعد الحريري زعيم كتلة تيار المستقبل، ورئيس الوزراء السابق النائب تمام سلا،م ونائب رئيس مجلس النواب اللبناني إيلي فرزلي.

وفي ختام مشاورات تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة المقررة اليوم، يلتقي رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي، بالنواب المستقلين وعددهم 9 نواب.

في السياق، قال رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي، إن الحس الوطني لرئيس الوزراء السابق سعد الحريري، دفعه إلى الاعتذار عن التكليف بتشكيل الحكومة، مشيرًا إلى أن هناك ضمانات دولية وأمريكية لعدم انهيار لبنان.

وأوضح «ميقاتي» أنه يريد تشكيل حكومة تقنية، كي يسير بالمبادرة الفرنسية القادرة على مساعدة لبنان.

وعن مسار تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، أكد «ميقاتي»، في حوار لصحيفة «النهار» اللبنانية، اليوم ، أن الرئيس اللبناني ميشال عون، يراهن على الحكومة ويريد إنقاذ الوطن، قائلاً إنه أبلغه بأنه سيزوره في قصر بعبدا، فور انتهاء الاستشارات للبدء بتشكيل الحكومة.

وحول تكليفه بمهمة تشكيل الحكومة، قال: «كلفت كي أكمل، وهناك نور في نهاية النفق، وأنا قادر على القيام بهذه المهمة».