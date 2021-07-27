«قفلوا الباب عليه في نجوم fm».. أسامة منير: مكنتش عاوز أبقى مذيع

أجرت الإعلامية سلمى عادل، حوارا تلفزيونيا مع الإذاعي أسامة منير، من راديو محطة مصر، خلال حلقة اليوم من برنامج «صباح الورد»، الذي يعرض عبر شاشة «ten».

وقال أسامة منير، إن برنامجه الإذاعي الشهير «أنا والنحوم وهواك» قصة نجاح مفاجئ، ولم يكن ناتجا عن كفاح، لأنه كان يكافح في مجال الموسيقى: «نجحت من أول حلقة، رغم إني كنت بقدم رجل وبأخر رجل، مكنتش عاوز أبقى مذيع، وجرجروني في نجوم fm وكنت بعمل البروموهات، ولما فتحوا المحطة طلبوني أقدم أول حلقة».

وأضاف: «قلت لهم مش هعمل الحلقة أنا مالي، فزقوني وقفلوا الأبواب وقالوا لي أنت اللي هتعمل أول حلقة، وعملت حلقة افتتاح نجوم fm، وعملت لهم 3 حلقات بعدها كمالة الافتتاح، لأني كنت مطرب وماضي مع صوت الحب».

وتابع، أن القناة عرضت عليه منذ البداية تقديم برنامج إذاعي، لكنه رفض، ثم أجل البرنامج: «المحطة قالت لي هتعمل حاجة عن الحب، وفكرت وقلت إن ربنا بيحب الإنسان والإنسان بيحب ربنا، وقلت هل نقدر نعيش من غير حب ومصدقتش اللي حصل بعد كده».

وأردف: «أول متصلة قالت لي عندي مشكلة في الحب، وأنا استغربت لأن ده مش موضوع الحلقة، وقعدنا ندردش في مشكلتها، وتاني اتصال كان عنده مشكلة، والبرنامج قلب كله مشاكل لمدة ساعتين ولما خلصت الحلقة مشينا الساعة 3، لمبة التليفون مش عاوزة تخلص».

وأشار الإذاعي، إلى أنه مر بمواقف غريبة: «كان بيجيلي بلاوي زرقا، ومفيش حلقة كانت بتعدي على خير ولازم يبقى فيها مكالمة أو مكالمتين لازم أبقى جايب أخري فيهم».