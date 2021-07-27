باريس تحقق في هجوم على سفارة كوبا.. و«رودريجيز» يلقي باللوم على أمريكا

قالت السلطات الفرنسية، الثلاثاء، إنها تحقق في هجوم بقنابل حارقة ألحق أضرارًا طفيفة بالسفارة الكوبية.

وذكر مكتب المدعي العام في باريس، أن التحقيق جار، فيما قالت الشرطة إنه لم يجري إلقاء القبض على أي شخص ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها وفقا لوكالة «أسوشيتد برس».

وقالت شرطة باريس، إن قنبلتي بنزين أصابتا السفارة في ساعة متأخرة من ليل الاثنين، لكن النيران أُخمدت عند وصول رجال الإطفاء.

وقال المركز الصحفي الدولي بوزارة الخارجية الكوبية، إن ثلاث زجاجات حارقة أصابت السفارة وأضرمت فيها النيران.

وأضافت أن دبلوماسيين كوبيين أخمدوا النيران مع وصول رجال الإطفاء والشرطة الفرنسية إلى مكان الحادث.

وألقى وزير الخارجية الكوبي برونو رودريجيز، باللوم على الولايات المتحدة، في الهجوم.