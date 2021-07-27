تحرير 24 مخالفة في حملة موسعة لتموين قنا

شنت مديرية التموين بقنا، اليوم الثلاثاء، عدة حملات على مستوى الإدارات الفرعية، لضبط الأسعار، ومنع تلاعب التجار، وضبط السلع مجهولة المصدر، والمنتهية الصلاحية، لحماية حقوق المستهلك، والحفاظ على صحة المواطنين.

وقال المحاسب أحمد السيد، وكيل وزارة التموين بقنا، في تصريح صحفي، اليوم، إن حملة مديرية التموين تمكنت من ضبط 7 لفات عصير مختلفة الأنواع، بكل لفه 12 زجاجة، وعدد 4 كراتين لوليتا، بكل كرتونة 60 كيسا، و5 علب مسحوق عصير برتقال، بكل علبة 24 كيسا جميعها مجهولة المصدر، وتم تحرير محضرا بالواقعة من خلال إدارة تموين أبوتشت برقم 7314 جنح ضد أ.دط. أبوتشت، وتوجيه مخالفة القرار الوزاري رقم ١١٣ لسنة ١٩٩٤ .

وفي سياق متصل، تمكن تموين مدينة أبوتشت من ضبط عدد 4 لفات عصير مانجو بكل لفة 24 زجاجة غير مدون عليها بيانات، وتم توجيه مخالفة القانون رقم ٢٨١ لسنة ١٩٩٤ .

وأضاف «السيد»، أنه تم تحرير المحضر رقم 7315 جنح أ.د.ط. أبوتشت، وتم ضبط عدد 50 قاروصة سجائر بوكس، و20 قاروصة سجائر h.p صيني، و50 ورقة شاي العلمين مجهولة المصدر ، ومخالفة القرار الوزاري رقم ١١٣ لسنة ١٩٩٤ .

وتابع : «تم تحرير المحضر رقم 1392 جنح أ.د.ط فرشوط، حيث تم ضبط عدد 20 شيكارة دقيق فاخر زنة 25 كجم مخالفا بذلك القانون رقم ١٦٣ لسنة ١٩٥٠، بالإضافة إلى تحرير المحضر رقم ١٣٩٣ جنح ضد أ.د.ط فرشوط، حيث تم ضبط عدد ١٠٠ لفة أرز مجهول المصدر، ومخالفة القانون رقم ١٦٣ لسنة ١٩٥٠» .

وأوضح وكيل وزارة التموين بقنا أنه في ضوء الرقابة على الأسعار، فقد تم تحرير عدد 6 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار، كما تم تحرير عدد 5 محاضر عدم الإعلان عن وصول مقررات تموينية، مضيفا أنه في ضوء الرقابة على المخابز تم تحرير عدد 2 محضر عدم الإعلان عن قائمة تشغيل، ومحضر خبز غير مطابق للمواصفات، وعدد 4 محاضر عدم نظافة أدوات العجن.

وأكد ن المديرية مستمرة في شن حملات يومية على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار ومنع تلاعب التجار وضبط السلع مجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية لحماية حقوق المستهلك والحفاظ على صحة المواطنين، مشيرا إلى أنه جار تحرير المحاضر إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية، مؤكدا أن إجمالي المخالفات التموينية اليوم بلغت 24 مخالفة تموينية متنوعة .