استجابة لـ«الوطن».. «الصحة» تتابع حالة الطفلين «مصطفى وثابت» مصابي المناعة

استجابت وزارة الصحة والسكان إلى حالة الطفلين «مصطفى وثابت» نجلي محمد محمد، 50 عامًا، من ذوي الهمم، لمعاناتهما من مرض مناعي نادر يهدد حياتهما، وذلك بعد أن نشرت «الوطن» قصة والدهما منذ أيام، حيث إن الأب المتكيء على عكازين ظروفه المادية لا تسمح بعلاجهما، خاصة بعد تركه العمل منذ سنوات لظروفه الصحية.

«الصحة» تستجيب لحالة الطفلين بعد نشر «الوطن» قصتهما

وتواصلت وزارة الصحة، مع والد الطفلين «مصطفى وثابت» لمعرفة حالة نجليه، واتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاجهما، ومن المقرر أن يعرض الطفلين على مستشفى النصر للتأمين الصحي بحلوان، للوقوف على تفاصيل حالتهما، وبدء العلاج، وهو ما أسعد «محمد» وأعطاه مزيدًا من الأمل: «الحمد لله نفسي أشوفهم بخير».

معاناة الأب مع طفليه

وكانت «الوطن»، نشرت قصة معاناة الأب «محمد»، المقيم في منطقة التبين بحلوان، الخميس بتاريخ 15 من الشهر الجاري «يوليو»، حيث إنه كان يعمل سائق نقل ثقيل، وبعد سنوات من العمل لازم المنزل لظروفه الصحية وحركته على عكازين، منتظرًا أن يكبر طفليه «مصطفى وثابت»؛ ليتكيء عليهما ويصبحا عكازه؛ إلا أن مرضهما الغريب أضاع حلمه في نجليه.

أعراض المرض المناعي

بدأت أعراض المرض المناعي تظهر على «مصطفى» 12 عامًا، و«ثابت» 6 سنوات، في عام 2018، وتمثلت في تورم الوجه، ومشكلات بوظائف الكلى، وانتفاخ في مناطق متفرقة بالجسم، ويزيد الطفل الأصغر عن شقيقه بارتفاع نسبة السكر لديه، وفيروس في الكبد تسبب في ظهور أعراض الصفرة.

رحلة علاج طويلة

قضى والد الـ5 أبناء رحلة طويلة في العلاج مع طفليه، منهم أيام كثيرة قضاها «مصطفى وثابت» داخل المستشفيات ما بين 45 يومًا، ومرات أخرى شهر، ولم يكن الأطباء يجدوا حلا لمشكلتهم، واقتصر تشخيصهم على «مرض مناعي مكمل معاهم طول العمر»، وبذلك كانت أدوية تقوية المناعة هي العلاج الوحيد للطفلين؛ لتقليل فرص دخولهما للغسيل الكلوي.

عانى الطفلان من عدم القدرة على الذهاب للدروس، أو التواجد مع الأصدقاء، أو في أي تجمع عائلي؛ لضعف مناعتهما، وبحسب الأب: «حتى لما بنروح المستشفى بيقعدوا في العربية، ولو احتاجوهم بيدخلوهم علشان ما يتعدوش من أي حد».

وبالنسبة للأب، لم تكن مشكلته الوحيدة في طفليه فقط، بل أيضًا في ظروفه المادية البسيطة، و«بناته على وش جواز»، من بينهم من تعطل زفافها على عريسها لحين استكمال جهازها.