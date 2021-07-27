«خدي نفس عميق ومتبقيش هبلة».. نصيحة سمية الخشاب لفتاة مجروحة من حبيبها

قدمت الفنانة سمية الخشاب، عبر حسابها الشخصي بموقع التدوينات الصغيرة «تويتر»، نصيحة لإحدى الفتيات وجهت لها سؤالاً، «يافنانة لو واحدة زعلانة على حبيبها أنه سابها ومش قادرة تتنفس من بعده، تعمل إيه، ده سؤال مهم جداً».

وردت «الخشاب» على الفتاة قائلة، «تركز على نفسها وتاخد نفس عميق كده وتفكر أن العالم فيه 6 مليار، وأنه مش آخر واحد في الدنيا، ولو لسه مش قادرة تتنفس على فراقه تبقى هبلة».

سمية الخشاب تتصدر محركات البحث على جوجل

تصدرت الفنانة سمية الخشاب، محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية بعد نشر عدة صور لها عبر حسابها بـ«فيس بوك»، وهي ترتدي «برُنص حمام» باللون الأبيض معلقة عليها بقولها: «الجمال الحقيقي هو أن تكون صادقًا مع نفسك».

واعتادت الفنانة سمية الخشاب، تصدر «الترند» وإثارة الجدل سواء بصورها الجديدة أو استخدامها لكلمات تحمل مزيج من الطاقة الإيجابية والدعوة للتفاءل وحب الحياة عبر حساباتها على السوشيال ميديا، منها دعوتها لممارسة الرقص أكثر من مرة باعتباره يساعد في تحسين الحالة المزاجية للإنسان ويساهم في حرق الدهون ويطرد الطاقة السلبية من الجسم «ويخليك تفكر بشكل إيجابي»، وتأكيد ذلك بقولها «الرياضة والرقص غذاء الروح والجسد والعقل».

واعتبرت الفنانة سمية الخشاب، خلال لقاءها في ندوة «الوطن»، إن الرقص فرصة كبيرة لعلاج الاكتئاب وتحسين الحالة النفسية، فضلًا عن حصولها على دورات تدريبية في فنون الرقص «بعرف في أنواع الرقص وبرقصهم كمان، إيه المشكلة ده نوع من الفنون».

ولم تكتف سمية الخشاب بذلك، بل حرصت على توجيه نصيحة للطلاب خلال فترة الامتحانات عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة «تويتر» ودعوتها لهم بضرورة الرقص للتغلب على التوتر والخوف من الامتحانات «أول ماتبقوا stressed قوموا ارقصوا».