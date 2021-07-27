المحكمة تلغي عقوبة سما المصري في قضية سب رئيس نادي الزمالك المعزول

قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، بإلغاء عقوبة تغريم سما المصري، مبلغ 50 ألف جنيه، في قضيتين أقامهما رئيس نادي الزمالك المعزول، يتهمها فيهما بالسب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت أوراق القضيتين، أن سما المصري، تعمدت إزعاج ومضايقة مقيم الدعويين، وأساءت استعمال أجهزة الاتصالات، وقذفت وسبت عددًا من الأشخاص عن طريق الهاتف المحمول.

حكم بحبس سما المصري لمدة سنة

وسبق وأدينت سما المصري، في قضية الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع، من خلال صناعة ونشر فيديوهات بملابس تصف الجسد ولا تستره، وصدر بحقها حكم أول درجة بالحبس لمدة 3 سنوات، ثم تقدمت باستئناف على الحكم، ليجري تخفيفه للحبس لمدة سنة واحدة فقط.