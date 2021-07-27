قٌتل برصاص خصوم موكله.. حسام الجندي «شهيد المحاماة» ببني سويف

خصومة بين عائلتين كانت سببا في إزهاق روح بريئة بأيادي الغدر، عادات وتقاليد خاطئة رسخت في أذهان أهل الصعيد أن محامي الخصم في القضية يصبح عدوًا هو الآخر، حتى استباحت إحدى العائلات في محافظة بني سويف دماء محامى خصمهم في إحدى القضايا، وقُتل في الشارع الذي يقطن فيه.

عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، نعت نقابة المحامين المصرية، المحامي الشاب حسام الجندي، أو ما بات يعرف عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بـ«شهيد المحاماة»، ابن محافظة بني سويف، وذلك بعد قتله على يد عائلة خصم موكله في إحدى القضايا.

وكتبت النقابة في بيان النعي: «النقابة تتابع التحقيقات مع نقابة بني سويف القائمة بالمهمة على خير وجه»، داعية للفقيد بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان.

عادات وثقافة مغلوطة بالصعيد

وفي تصريح لـ«الوطن» قال المستشار عمر الأصمعي، المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا والمحكم الدولي: «إن الواقعة تعكس ثقافة خطيرة راسخة في الصعيد وهي أن الجميع يعتبر محامي الخصم عدوا لهم ويستبيح بعضهم قتله، ولابد من اهتمام الإعلام بتغيير تلك الثقافة المغلوطة وقفا لنزيف الدماء».

نقابة المحامين تنعي شهيد المحاماة عبر فيس بوك

ونعى عدد من المحامين في محافظة بني سويف الشاب المحامي حسام الجندي شهيد المحاماة عبر صفحاتهم الشخصية عبر موقع فيس بوك، مطالبين بمعاقبة الجناة مرتكبي جريمة القتل والثأر لحق الشهيد.

نقابة المحامين ببني سويف تتوعد بالقصاص

أيضا عبر موقع فيس بوك نشر المركز الإعلامي لنقابة المحامين بسوهاج نعيًا للمحامي الضحية، وأهاب المركز بالنقابة العامة نقيبا وأعضاء باتخاذ ما يلزم نحو متابعة التحقيقات حتى يتم القصاص من الجناة.

وجاء في نص المنشور:« يتقدم مجلس نقابة المحامين بسوهاج نقيبا وأعضاءً بخالص العزاء إلى الزملاء المحامين ومجلس نقابة محامي بني سويف نقيبا وأعضاءً في شهيد المحاماة المرحوم حسام الجندي المحامي والذي أصابته رصاصات الغدر».