عاجل.. اعتماد نتيجة البعوث الإسلامية للشهادتين الإعدادية والثانوية
كتب:
إسراء سليمان
04:09 م | الثلاثاء 27 يوليو 2021
وكيل الأزهر
اعتمد دكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، نتيجة الدور الأول للشهادتين الإعدادية والثانوية الأزهرية لمعهدي البعوث الإسلامية للطلاب الوافدين، للعام الدراسي 2020/2021م.
وبلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الإعدادية 30.88%، بينما بلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الثانوية 42.55%.
وجاء في المركز الأول في الشهادة الثانوية للبعوث الطالب برهان الدين شبير عباسي، من دولة الهند، والأول مكرر الطالب عمر برزوشي، من دولة ألبانيا، وحل في المركز الثالث الطالب مصطفى الشيخ علي أصغر، من دولة الهند، بينما جاء في المركز الرابع الطالب حسين طاهر حاجي، من دولة الهند.
وفي الشهادة الإعدادية حصلت الطالبة الروسية كوثره خضريوفا، على المركز الأول، وحل في المركز الثاني الطالب محمد محمود حسن، من دولة بنجلاديش، بينما جاء في المركز الثالث الطالب تشا سنت تميم، مندولة توجو، بينما حل في المركز الرابع الطالبة مابنغ ينغ، من دولة الصين.
ووجه وكيل الأزهر بنشر النتيجة على بوابة الأزهر الإلكترونية، وحرص على تقديم التهنئة للطلاب الناجحين، متمنيًا دوام التوفيق والنجاح لجميع الطلاب.
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