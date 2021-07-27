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عاجل.. اعتماد نتيجة البعوث الإسلامية للشهادتين الإعدادية والثانوية

كتب:

إسراء سليمان 
04:09 م | الثلاثاء 27 يوليو 2021
وكيل الأزهر

وكيل الأزهر

اعتمد دكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، نتيجة الدور الأول للشهادتين الإعدادية والثانوية ‏الأزهرية لمعهدي البعوث الإسلامية للطلاب الوافدين، للعام الدراسي 2020/2021م‎.‎

وبلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الإعدادية ‏30.88%، بينما بلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الثانوية 42.55%.

‏وجاء في المركز الأول في الشهادة الثانوية للبعوث الطالب برهان الدين شبير عباسي، من دولة الهند، والأول مكرر ‏الطالب عمر برزوشي، من دولة ألبانيا، وحل في المركز الثالث الطالب مصطفى الشيخ علي أصغر، من دولة الهند،  بينما جاء في المركز الرابع الطالب حسين طاهر حاجي، من دولة الهند‎.‎

وفي الشهادة الإعدادية حصلت الطالبة الروسية كوثره خضريوفا، على المركز الأول، وحل في المركز الثاني الطالب ‏محمد محمود حسن، من دولة بنجلاديش، بينما جاء في المركز الثالث الطالب تشا سنت تميم، مندولة توجو، بينما حل ‏في المركز الرابع الطالبة مابنغ ينغ، من دولة الصين‎.‎

ووجه وكيل الأزهر بنشر النتيجة على بوابة الأزهر الإلكترونية، وحرص على تقديم التهنئة ‏‏للطلاب الناجحين، متمنيًا دوام التوفيق والنجاح لجميع الطلاب.‏

https://www.azhar.eg/query?fid=132

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