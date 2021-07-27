حنفي جبالي يطالب الحكومة باستمرار تعاونها مع النواب خلال الإجازة

طالب المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، بضرورة استمرار تواصل الحكومة مع البرلمان خلال الإجازة البرلمانية، لإنجاز مهام ومطالب المواطنين.

وحرص المستشار الدكتور حنفى جبالي، على إعطاء فرصة لجميع النواب من الأغلبية والمعارضة، للحديث في آخر جلسة برلمانية في دور الانعقاد الأول، وشهدت الجلسة، العديد من كلمات الثناء الموجهة لرئيس المجلس، لحكمته ويقظته في إدارة الجلسات.

وقال رئيس مجلس النواب: «أنا من صعيد مصر، لكنني أحب جميع المصريين، وجميعنا واحد لا فرق بيننا»، وذلك ردا على حديث أحد النواب، الذي قال إن الصعيد يفخر بوجود رئيس البرلمان، كرمز من رموزه.

فض دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب

ووجه أعضاء مجلس النواب، التحية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الجلسة العامة للمجلس، التي شهدت فض دور الانعقاد الحالي للمجلس.

ووجه النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن وزعيم الأغلبية خلال كلمته، رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقال: «كل التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، ونجدد العهد معكم، ونعاهدك أن نظل خلفك جنودا في السلم والحرب، ونجدد الوفاء بالالتزام بما تعلمناه منكم، أن نخوض السياسية بشرف، في زمن عز فيه الشرف».

كما وجه زعيم الأغلبية، رسالة إلى الحكومة، مشيدا بما لعبته الحكومة، من دور، وتعاون مثمر مع المجلس، موجها التحية للمستشار علاء فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية، مشيرا إلى أن الحكومة كانت تعمل مع المجلس على خط واحد لمصلحة الوطن والمواطن في النهاية.

ووجه أشرف رشاد، التحية إلى رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، مشيدا بحكمته في إدارة الجلسات، والادارة بحزم وفن.

وأكد رشاد، أن مجلس النواب، سيظل على عهده مع الشعب، وأن السعي هو تحقق، وما نستطيع تحقيقه لخدمة المواطنين والوطن.

كما وجه «رشاد» الشكر لنواب مستقبل وطن، على انضباطهم وجهدهم في المجلس، وفي دوائرهم، لخدمة المواطنين، كما وجه الشكر لكل رؤساء الهيئات البرلمانية والأحزاب السياسية.