غدا.. مؤتمر صحفي لـ«الصناعات الغذائية» لمناقشة تحديات القطاع

تنظم غرفة الصناعات الغذائية، غدا الأربعاء، المؤتمر الصحفي الأول لمجلس إدارة الغرفة، برئاسة المهندس أشرف الجزايرلي، وبحضور مجلس الإدارة ورؤساء الشُعب وعدد من ممثلي الجهات والهيئات ومقدمي الخدمات شركاء الغرفة بمقر اتحاد الصناعات المصرية.

وقال محمود البسيوني، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن اللقاء يأتي إيمانا من مجلس إدارة الغرفة بأهمية دور الإعلام والرسالة الإعلامية في دعم مجهودات الغرفة للنهوض بقطاع الصناعات الغذائية وزياده تنافسيته.

وأضاف أن مجلس إدارة الغرفة يؤمن بأهمية دور الإعلام في العمل على إيصال الرسائل الخاصة بأهمية التواصل وإتاحة وتداول البيانات والمعلومات بين كافة الأطراف، بما يمكن الغرفة من رسم السياسة العامة للقطاع الصناعات، ويضمن تحقيق النمو والتطوير والارتقاء به داخليا وخارجيا.

ولفت إلى أنه سيتم في ذات اليوم، عقد ندوة تعريفية لخدمات الغرفة وأنشطتها المتعددة في إطار مبادرة مجلس الإدارة والتي تهدف إلى تعزيز التواصل الفعال مع الشركات المنضمة حديثا للغرفة، وذلك بحضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة ورؤساء الشعب وممثلي الجهات والهيئات ذات الصلة بقطاع الصناعات الغذائية.

وأشار المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية، أن عدد أعضاء الغرفة يقدر بنحو 14 ألف منشأة، فيما تقدر استثمارات القطاع الغذائي نحو 500 مليار جنيه، لافتاً إلى قطاع الصناعات الغذائية أحد أهم القطاعات الإنتاجية بالاقتصاد القومي ومساهمة في توفير احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية، حيث يساهم بنسبة 24.5% في الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر 23.2% من حجم العمالة المباشرة وغير المباشرة في مصر بحوالي 7 ملايين عامل، وبلغ إجمالي صادرات الصناعات الغذائية خلال النصف الأول من العام الحالي ما يزيد عن 2 مليار دولار بنسبة نمو 13%؜ مقارنة بصادرات نفس الفترة من العام السابق.