رامي رضوان يكشف رد فعل شقيقة دلال عبدالعزيز بعد شائعة وفاتها

انتقد الإعلامي رامي رضوان، نشر بعض الصحف شائعة وفاة الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز، مشددًا على أن هذا الأمر له تأثير كارثي على المستوى الإنساني، موضحًا: «على المستوى الإنساني إحنا قاعدين كأسرة بنعمل شيفتات 24 ساعة عشان نكون مع حماتي العزيزة، وبنقعد في غرفة تابعة لغرفة الرعاية عشان منسبهاش لحظة، وفي اللحظة اللي ظهرت فيها الإشاعة كان الشيفت بتاعي ومعايا إيمي وحسن الرداد، وفجأة لقيت رسائل تعزية وصلتلي لا حصر لها».

وأضاف «رضوان»، في برنامجه «مساء dmc»، المذاع على قناة «dmc» الفضائية، الثلاثاء: «شوفت الخبر في عدد من المواقع وناس بعتولي سكرين شوت عشان أخد إجراءات ضدهم، ولقيت شقيقة دلال عبدالعزيز التي تعيش في الإسكندرية بتكلمني فتحدثت معها بهزار وضحك وقلت لها مش حقيقي، ولقيت كم رسايل رهيب، والناس كلها قلقت، وعشان كدة سارعت في كتابة النفي علشان الناس تطمئن، وعلى سبيل المثال دنيا زوجتي كانت مريحة شوية، وتخيلوا تصحى من النوم تلاقي رسايل تعزية.. الموضوع على المستوى الإنساني صعب، وإحنا أسرة تعيش معاناة من 3 شهور».

ولفت إلى أن بعض الصحفيين غضبوا من المنشور الذي كتبه بعد انتشار الشائعة، والبعض الآخر تفهم موقفه، مؤكدًا أنه لم يقصد كل الصحفيين ولكن الصحفيين الذين نشروا الخبر دون التحقق.

وتابع: «بعض المواقع تنقل الأخبار عن (مصدر)، طب هو سر حربي يا جماعة، ما لو فيه مصدر قالك ما تقول اسمه، والبعض اتهم الإعلام بأنه ليس بحال جيد وبه مشاكل، ولكن هذا ليس صحيحًا، ربما يكون هناك مشاكل ولكن ليست المهنة كلها مشاكل».

وشدد على أن «الصحافة أهم شيء فيها هو التحقق، ولما حد يسمع عن وفاة شخص لازم يتحقق قبل ما يجري عشان ينشر، سواء عشان اللايك والشير أو حتى بالخطأ.. خد خطوة ورا واتأكد».

وأوضح: «بعض الناس قالولي إني مكبر الموضوع، ولكن أنا مش مكبر الموضوع، وعندما كانت تخرج شائعات حول فنانين آخرين مكنتش بخرج أتكلم عن الشائعة في البرنامج إلا إذا تحققت من المعلومات.. دي أرواح ناس.. وفي مداخلاتهم كانوا بيقولوا إن الموضوع بشع وكارثي.. وأرجو من زمايلي الصحفيين ميزعلوش مني، أنا حددت اللي نشر فقط، والصحفيين فيهم ناس ما شاء الله عليهم، والدليل إن فيه ناس بعتولي يتحققوا من الموضوع».