«شياطين الإنس».. أم تقتل أطفالها الـ3 لتخلو بعشيقها

أم انتزعت من قلبها الرحمة، وتخلت عن كل معاني الأمومة، في مقابل إرضاء شهواتها وغرورها، وقتلت أطفالها الـ3، في مشهد يدمى له القلوب، ليخلو لها الجو هي وعشيقها، وتستمر في علاقتها المحرمة، ولا تأبه بمصير زوجها ولا أطفالها.

مفاجأة مدوية كشفتها تحريات المباحث في واقعة تسمم أسرة مكونة من 4 أفراد في قنا، وهم «الأب وأطفاله الثلاثة» إثر تناولهم عصير المانجو، وأن الأم قدمت جرعة سم مركزة لزوجها وأطفالها، فمات الأطفال في الحال، بينما نجا الزوج بأعجوبة بعد إصابته بإصابات بالغة نُقل على إثرها إلى مستشفى قنا المركزي، وأجريت له الإسعافات الأولية داخل مركز السموم، حتى استقرت حالته الصحية، وأن الأم والعشيق أعدا خطة الجريمة قبل تنفيذها بـ3 أيام.

التحريات كشفت الجريمة

أفادت تحريات المباحث بأن سيدة قناة قاتلة أطفالها، كانت تربطها علاقة غير شرعية بعشيقها منذ عدة أشهر، وأنها كانت تقابله مرة أسبوعيًا، وعندما توطدت علاقتهما وتكررت على مدار 6 أشهر متصلة، وضعت الزوجة وعشيقها خطة للتخلص من جميع أفراد أسرتها وهي القتل بالسم، وبالتالي تخرج الزوجة والعشيق من القضية، بزعم أن العصير كان منتهي الصلاحية، لكن تلك الخطة الشيطانية لم تمر وفق رؤية العشيقيق، بسبب تعدد روايات الزوجة، التي ذكرت أن الأطفال تناولوا عصير منتهي الصلاحية من محل بقالة لا تعرفه، لأن الأطفال هم من قاموا بشرائه، ولكن تحريات المباحث كشفت كذب تلك الرواية بعد مراجعة جميع محال البقالة القريبة من المنزل.

العصير

وأوضحت التحريات أن سيدة قنا، تسلمت 4 علب عصير مانجو، أحضرها عشيقها إليها بعد أن وضع جرعة سم مركزة فيها، وأن الأم أخذتها ولم تتردد في قتل فلذة كبدها الثلاثة، وأنها قدمت لهم العصير وتركتهم يصرخون أمامها في مشهد مبكي ولم يتحرك لها ساكنًا حتى مات الأطفال، وحضر جيرانها على استغاثة الأب ونقلوه إلى المستشفى لإسعافه.

جريمة مروعة

الجريمة المروعة شهدتها قرية البيجا بفرشوط، بمقتل الأطفال «أمير رأفت 9 سنوات، وشقيقيه أميرة 8 سنوات، وآدم 7 سنوات»، فيما أصيب والدهم، بعد تناولهم عصير من محل بقالة، وتوصلت تحريات فريق البحث الجنائي إلى قيام الزوجة بارتكاب الواقعة، بالاشتراك مع عشيقها ويعمل سائقًا، حيث وضعت لأولادها وزوجها مادة سامة للتخلص منهم، والزواج من عشيقها، وأوهمت أسرة زوجها بتسممهم في عصير تناولوه من محل بقالة، واعترفت المتهمة بتفاصيل الجريمة، وقررت النيابة حبسها وعشيقها على ذمة التحقيقات.