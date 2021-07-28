عاصفة استوائية تضرب شمال اليابان لأول مرة.. «معدتش على الأولمبياد»

هبت عاصفة استوائية على مناطق من شمال اليابان، اليوم الأربعاء، بعد تجنبها منطقة طوكيو لتسود حالة من الارتياح للمدينة المضيفة للأولمبياد، وتأخرت في سينداي بشمال اليابان بعض القطارات، واستعد المشاة لمواجهة الرياح في شوارع المدينة وفقًا لوكالة «أسوشيتد برس».

ولم تتسبب العاصفة الاستوائية نيبارتاك في حدوث أي أضرار حتى الآن، لكن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية حثت السكان على توخي الحذر من الانهيارات الطينية، حيث بلغت سرعة رياح العاصفة 65 كيلومترًا في الساعة، ومن المتوقع أن تضعف وتتحرك قبالة الساحل الغربي لأكيتا مساء الأربعاء.

وقالت الوكالة، إنَّ الإعصار الثامن لليابان هذا الموسم وقع بالقرب من مدينة إيشينوماكي بمحافظة مياغي، صباح الأربعاء، وتبعد إيشينوماكي نحو 400 كيلومتر شمال شرق طوكيو.

تعد هذه المرة الأولى التي تهب فيها العاصفة في محافظة مياغي منذ عام 1951 عندما بدأت وكالة الأرصاد الجوية في تجميع إحصاءات الإعصار.

كانت مياغي جزءًا من المنطقة الشمالية الشرقية التي دمرها زلزال وتسونامي مارس

فى السياق ذاته، أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية في العاصمة اليابانية اليوم الأربعاء ثبوت إصابة 16 شخصًا على صلة بأولمبياد طوكيو بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات التي سجلتها اللجنة منذ بداية هذا الشهر إلى 169 حالة.

وأوضحت اللجنة إن الحالات الجديدة التي تم تسجيلها شملت موظفين وإعلاميين من الخارج على صلة بالأولمبياد، إلا أنه لم تثبت إصابة أي رياضي من الخارج بالفيروس، وفقا لتلفزيون هيئة الإذاعة اليابانية

يُشار إلى أنَّ اللجنة المنظمة قد بدأت إحصاء عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في مطلع يوليو الجاري مع وصول الرياضيين والمسئولين المشاركين .. ولا تتضمن الإحصائيات الرياضيين والعاملين الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس في معسكرات تدريب ما قبل الأولمبياد في اليابان.