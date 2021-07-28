أرمينيا تعلن عن اندلاع اشتباكات مع أذربيجان ومقتل 3 جنود

قالت وزارة الدفاع الأرمينية اليوم الأربعاء إن ثلاثة جنوداً أرمن قتلوا في تبادل لإطلاق النار مع القوات الأذربيجانية.

وتعد الاشتباكات احالية هي الأولى بعد خوض البلدين ستة أسابيع من القتال - من سبتمبر الماضي إلى نوفمبر-، حيث طردت القوات الأذربيجانية القوات الأرمينية من مناطق سيطرت عليها منذ التسعينيات في منطقة ناغورنو كاراباخ وما حولها ، قبل أن تتوسط روسيا لوقف إطلاق النار.

وذكر المكتب الإعلامي للوزارة إن اثنين آخرين اُصيبا، مشيرا إلى أن الاشتباكات لا تزال مستمرة.

وفي وقت سابق، قالت باكو إن الجيش الأرمني قصف المنطقة الحدودية كيلبجار، مما أدى إلى إصابة جنديين أذربيجانيين.