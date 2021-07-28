%99 من وفيات كورونا في إيطاليا منذ فبراير لم يحصلوا على تطعيم كامل

أعلن المعهد الوطني للصحة في إيطاليا أن دراسة تناولت ضحايا فيروس كورونا المستجد في البلاد قد بينت أن ما يقرب من 99% من الأشخاص الذين ماتوا بسبب الفيروس في إيطاليا منذ فبراير من هذا العام لم يتم تطعيمهم بالكامل.

وأضافت الدراسة الواردة في تقرير منتظم عن وفيات كورونا صادرة عن هيئة الصحة العامة، أن العدد القليل من الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل والذين ماتوا بسبب الفيروس كانوا أكبر سناً بشكل ملحوظ من أولئك الذين ماتوا دون تطعيم كامل، في عمر 88.6 سنة مقابل 80، وكان لديهم أيضًا المزيد من المشاكل الصحية الأساسية قبل الإصابة بالفيروس.

وتابع المعهد بأن الدراسة بينت أن نسبة عالية من مرضى فيروس كورونا غير الملقحين الذين تزيد أعمارهم على 50 عامًا يحتاجون إلى أكسجين إضافي، وذكر بيان المعهد إنه في الفترة من 1 فبراير إلى 21 يوليو، كان هناك 423 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا بين الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل، وهو ما يمثل 1.2% من إجمالي عدد الوفيات البالغ 35776 حالة وفاة.

وبدأت حملة التطعيم الإيطالية في مطلع هذا العام تقريبًا، وهذا يعني أنه بحلول بداية الدراسة، كان من الممكن أن يكون أول الأشخاص الذين تم تطعيمهم قد تلقوا الجرعة من التطعيم سواء بلقاح فايزر أو بلقاح موديرنا.

حذت إيطاليا الأسبوع الماضي حذو فرنسا في إعلانها أن إثبات التطعيم أو المناعة من فيروس كورونا سيكون قريبًا إلزاميًا لمجموعة من الأنشطة، بما في ذلك تناول الطعام في الأماكن المغلقة ودخول أماكن مثل الصالات الرياضية وحمامات السباحة والمتاحف ودور السينما، ومنذ إعلان ذلك القرار.

تطعيم 57% من إجمالي سكان إيطاليا

سجلت السلطات الإيطالية زيادة ملحوظة في حجوزات التطعيم، وحتى الآن، تم تطعيم ما يقرب من 57% من السكان فوق سن 12 عامًا بشكل كامل.

وقالت وزارة الصحة الإيطالية إن إيطاليا سجلت 24 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الاخيرة مقابل 22 حالة وفاة في اليوم السابق، بينما ارتفع العدد اليومي للإصابات الجديدة إلى 4522 من 3117.