أسعار السمك اليوم.. «البوري» يبدأ من 55 جنيها للكيلو

أسعار السمك تظل محط اهتمام الباحثين من الأسر المصرية عن وجبات خفيفة على المعدة وفي متناول الجميع، وذلك في ظل ما تحظى به أسعار السمك في الفترة الأخيرة من استقرار.

أسعار السمك في مصر

سجل سعر البربوني من 32 - 38 جنيها، بينما بلغ سعر الكيلو المجمد منه 25 - 30 جنيها، فيما يتراوح سعر الكيلو من سمك الدنيس بين 90 و130 جنيها، ويتراوح سعر الجمبري المجمد من 85-165 جنيها للكيلو.

أسعار السمك البوري تبدأ من 55 إلى 65 جنيها للكيلو، وهناك أيضاً سمك «مازليا - كشر» من 30 إلى 40 جنيها، بينما يبلغ سعر السمك وقار 80 - 100 جنيه، أما أسعار أسماك البلطي فتبدأ من 17 جنيها وصولا إلى 37 جنيها للبلطي الأسواني.

ويبلغ سعر السمك الموس 90 جنيها، والسمك القراميط سجل بين 10 و20 جنيها، أما البياض من 60 إلى 100 جنيه للكيلو، والسبيط من 100- 170 جنيها لأعلى أسعاره، وسمك موسى 90-130، ومن 20-30 جنيها للسمك للمكرونة المجمدة.

بينما تتراوح أسعار الكابوريا من 30 - 120 جنيه، وسجل كيلو سمك المرجان المجمد 19- 25 جنيها.

الأسماك وجبة غنية بالبروتين

وتعمل الدولة في الوقت الحالي على زيادة الإنتاج من الأسماك خاصة، باعتبارها مصدر غني بالكثير من البروتين، وأسعارها أرخص من اللحوم الحمراء، بجانب احتوائها على عدد كبير من الفوائد الغذائية التي تجعلها الطبق المفضل لدى الكثيرين.

يشار إلى أن مصر أنشأت مشروع الاستزراع السمكي بمنطقة شرق بورسعيد، التابع لشركة قناة السويس للاستزراع السمكي والأحياء المائية التابعة لهيئة قناة السويس، وهو أحد مشروعات تنمية منطقة قناة السويس وسيناء لتوفير فرص عمل للشباب، حيث يعتبر خطوة نحو الاكتفاء الذاتي من الأسماك.

بجانب تطوير بحيرة المنزلة والتي انعكس تطويرها على حركة الصيد في البحيرة، فشهادات بعض الصيادين العاملين في البحيرة منذ سنين طويلة أكدت ذلك، حيث أصبحت الأوضاع آمنة بعد أن كان الصيادون يتعرضون للسرقة والبلطجة، فيما أسهم التطوير أيضًا في تحسن المياه وبالتالي تنوع الأسماك وظهور أشكال جديدة لم تكن تصل للبحيرة في السابق.

وتحتل مصر المركز الأول في قارة أفريقيا في الاستزراع السمكي، وتنتج نحو 2 مليون طن سنويًا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي، و400 ألف طن من المصايد الطبيعية.