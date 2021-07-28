4 ممثلين ينضمون لفريق عمل فيلم «The Fabelmans» للمخرج ستيفن سبيلبرج

يواصل المخرج الأمريكي ستيفن سبيلبرج العمل على الفيلم المأخوذ عن سيرته الذاتية خلال فترة طفولته، بعنوان «The Fabelmans»، حيث ضم عدد من الممثلين إلى فريق التمثيل لأداء شخصيات أفراد عائلته.

ومن بين الممثلين الذين وقع عليهم اختيار المخرج الأمريكي، الممثل المرشح لجائزة أوسكار جود هيرش، بالإضافة إلى جيني برلين، جوناثان هاداري وروبن بارتليت، لأداء شخصيات الأقارب الأكبر سنًا للمخرج الذي يقوم بدوره الممثل الشاب جابرييل لابيل، وذلك وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

ينضم «هيرش» و«برلين» و«بارتليت» و«هاداري» إلى فريق عمل التمثيل الذي يضم ميشيل ويليامز وبول دانو، اللذان يلعبان والد ووالد سبيلبرج الراحل، بينما يقوم سيث روجن بدور عم سبيلبرج المفضل، وتلعب جوليا باترز دور أخت سبيلبرج، أما سام ريتشنر وأوكس فيجلي وكلوي إيست وإيزابيل كوسمان، يلعبون دور زملائه في المدرسة الثانوية.

ونظرًا لمدى الطابع الشخصي للقصة، ستكون هذه أيضًا المرة الأولى منذ فيلم «A.I. Artificial Intelligence» عام 2001، التي يشارك فيها سبيلبرج في مهام كتابة السيناريو مع توني كوشنر، الذي صاغ العديد من أفلامه، وسيبدأ تصوير الفيلم هذا الصيف، ومن المخطط طرحه في دور العرض السينمائي بحلول 2022.

تحدث ستيفن سبيلبرج أكثر من مرة عن كيفية نشأته في ولاية أريزونا التي كانت مصدر إلهام للعديد من أفلامه، من مواضيع القصة إلى الشخصيات الفعلية، وكان الفيلم الوثائقي الذي أنتجته شبكة «HBO» في 2017، الأقرب للغوص في ماضيه، ولكن هذه ستكون المرة الأولى التي يتمكن فيها سبيلبرج من إعطاء منظور مختلف حول السنوات الأولى من حياته.

وولد سبيلبرج، البالغ من العمر 74 عاما، في سينسيناتي لكنه انتقل إلى أريزونا في سن 11 عامًا، وتوفي والده العام الماضي عن عمر يناهز 103 أعوام، بينما توفيت والدته، ليا أدلر، في عام 2017 عن عمر يناهز 97 عاما.