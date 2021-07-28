طالبان تتخلى عن الإيجور وتطمئن الصين: لن نأوي الانفصاليين

قال محمد نعيم، المتحدث باسم حركة طالبان، اليوم الأربعاء، إن وفدًا رفيع المستوى من طالبان زار الصين، وأكد لبكين على أن الجماعة لن تسمح باستخدام أفغانستان كقاعدة للتآمر ضد دولة أخرى.

وقال المتحدث محمد نعيم لوكالة فرانس برس، إن الوفد في الصين لإجراء محادثات مع مسؤولين في بكين، في الوقت الذي يواصل فيه المتمردون من الحركة هجومهم الشامل في أنحاء أفغانستان، لكن بكين تخشى أن تُستخدم أفغانستان كنقطة انطلاق للانفصاليين المسلمين الأويغور في شينجيانغ.

وأضاف نعيم أن الإمارة الإسلامية أكدت للصين أن أراضي أفغانستان لن تستخدم ضد أمن أي دولة. «لقد وعدوا الصين بعدم التدخل في شؤون أفغانستان، ولكنهم بدلا من ذلك يساعدون في حل المشاكل وإحلال السلام».

صعد مسؤولو طالبان من دبلوماسيتهم الدولية في الأشهر الأخيرة، سعيا للحصول على اعتراف عالمي عندما يأملون في العودة إلى السلطة.

وقد أحرزوا تقدمًا كاسحًا عبر أفغانستان منذ مايو، عندما بدأت القوات الأجنبية بقيادة الولايات المتحدة المرحلة الأخيرة من الانسحاب المقرر استكماله الشهر المقبل.

واستضافت بكين وفدا من طالبان في عام 2019، لكن الروابط الخلفية مع المتمردين من طالبان تمتد لفترة أطول عبر باكستان.

ولا يملك قادة الحزب الشيوعي في بكين وحركة طالبان سوى القليل من الأرضية المشتركة الأيديولوجية، لكن الخبراء يشعرون أن البراغماتية المشتركة قد ترى أن المصلحة الذاتية المتبادلة تتفوق على الاختلافات الحساسة.

بالنسبة لبكين، فإن الإدارة المستقرة والتعاونية في كابول من شأنها أن تمهد الطريق لتوسيع مبادرة الحزام والطريق في أفغانستان وعبر جمهوريات آسيا الوسطى. في غضون ذلك، ستعتبر طالبان الصين مصدرًا مهمًا للاستثمار والدعم الاقتصادي.

وقال أندرو سمول، مؤلف كتاب «المحور الصيني الباكستاني» لوكالة فرانس برس في وقت سابق من هذا الشهر: «يمكن للصين التعامل مع طالبان، لكنهم ما زالوا يجدون أجندة طالبان الدينية ودوافعها مزعجة بطبيعتها، لم يكونوا متأكدين أبدًا من مدى استعداد طالبان أو قدرتها حقًا على إنفاذ الاتفاقيات بشأن قضايا مثل إيواء مقاتلي الأويغور».

وشهدت حملة طالبان حتى الآن استيلاءهم على عشرات المناطق والمعابر الحدودية ومحاصرة العديد من عواصم المقاطعات.

وتخلت القوات الحكومية عن بعض المناطق الريفية دون قتال، لكنها تكافح للدفاع عن عواصم المقاطعات حتى في الوقت الذي يشدد فيه المتمردون الخناق حول المدن.

واتهمت جماعات حقوقية المتمردين بارتكاب فظائع في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم بما في ذلك بلدة سبين بولداك الحدودية، حيث يتهم مسؤولون أفغان مقاتلي طالبان بقتل نحو 100 مدني.