عاجل.. تجديد حبس حسن راتب 15 يوما في قضية التنقيب عن الآثار

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الأربعاء، حبس رجل الأعمال حسن راتب، احتياطيا على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بتمويل علاء حسانين في عمليات التنقيب عن الآثار، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

ونسبت النيابة العامة لـ«راتب» بناء على اعترافات النائب البرلماني السابق علاء حسانين، الشهير بـ«نائب الجن والعفاريت»، تمويل الأخير ماديا في عمليات التنقيب عن الآثار.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المتهم حسن راتب، مساء يوم الاثنين 28 يونيو الماضي، على خلفية اتهامه بتمويل البرلماني السابق علاء حسانين، وعدد من المتهمين الآخرين في القضية المعوفة إعلاميا بـ«قضية الآثار الكبرى»، وفقا لما ورد على لسان مصادر أمنية.

ضبط نائب في قضية «الآثار الكبرى»

وضُبط البرلماني علاء حسانين في أواخر شهر يونيو الماضي، وبحوزته كمية كبيرة من الآثار تعود لعدد من العصور المختلفة؛ إذ استهدفته مأمورية من مديرية أمن القاهرة هو ومعاونيه.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ضبطت مجموعة من الآثار بحيازة المتهم، كما كشفت أماكن الحفر والمخازن المستخدمة لإيهام الضحايا بأنها مقابر أثرية استخرجت الآثار منها، كما عُثر بحيازته على مضبوطات كثيرة بينها 3 تماثيل من البرونز أحدها مكسور الرأس، وتمثال خشبي وتمثال حجري منقسم لجزئين، و52 عملة مختلفة الأشكال و6 عملات من البرونز و3 إبر جراحية يرجح أن تعود للعصر الإسلامي، فضلا عن أدوات التنقيب وكتب السحر.