تفاصيل اكتشاف «رمز النازية» داخل مقر الخارجية الأمريكية

علم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عن طريق الصدفة، بوجود شعار النازية، وهو رسم الصليب المعقوف، محفورا بمبنى وزارة الخارجية، وهو ما وصفه بالأمر المشين، وفتحت وزارة الخارجية الأمريكية ومسؤولون أمريكيون تحقيقا لمعرفة كيف تم حفر الشعار على الإطار الخشبي لمصعد في مبنى هاري إس ترومان، مقر الدبلوماسية الأمريكية، الذي يخضع لتدابير أمنية مشددة في وسط واشنطن.

بلينكن: الرسم المكتشف بغيض تماما

كما وجه بلينكن، وهو علماني يهودي نجا زوج والدته من معسكرات الموت النازية، رسالة لموظفي وزارة الخارجية معتبرا الرسم الذي اكتُشف مساء الإثنين «بغيض تماما».

ونقلت صحيفة إندبندنت البريطانية عن المتحدثة باسم الوزارة جالينا بورتر قولها، إن بلينكن الذي يزور الهند بعث برسالة جاء فيها: «إن ذلك تذكير مؤلم بأن معاداة السامية ليست من مخلفات الماضي، إنها لا تزال قوة نتعامل معها في العالم وللأسف نتعامل معها قرب الوطن»، كما أكدت رسالة بلينكن على أنه «يتعين القول إن معاداة السامية لا مكان لها في الولايات المتحدة وحتما ليس في وزارة الخارجية».

رسم الشعار على مقربة من مكتب مكافحة معاداة السامية

من جانبها، قالت الجمعية اليهودية الأمريكية في بيان، إن الشعار رُسم على مقربة من مكتب الموفد الخاص لمكافحة معاداة السامية، فيما طالبت الخارجية الأمريكية، الوزارة، بتعيين شخص في مركز موفد مكافحة السامية، الذي لا يزال شاغرا مثل العديد من المراكز منذ تغيير الإدارة الأمريكية، وقالت مديرة الجمعية لمحاربة معاداة السامية هولي هافناجل، إن معاداة السامية لا تزال قوة بغيضة في العالم

وخلال زيارة له في يونيو الماضي إلى برلين، أطلق بلينكن مساعي مع ألمانيا لمحاربة عودة معاداة السامية، ومن ضمنها تعزيز التوعية بشأن المحرقة مع تقدم الناجين في السن، محذرا من أن نكران المحرقة وغيرها من أشكال معاداة السامية غالبا ما يسير جنبا إلى جنب مع رهاب المثلية الجنسية وكراهية الأجانب والعنصرية، وغيرها من أشكال الكراهية، معتبرا أنها صرخة للذين يسعون لهدم ديمقراطياتنا.