«ميفاك» تنوي ضخ 1.8 مليار جنيه لإنشاء 3 مصانع لقاحات بمصر

التقى المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الدكتور كريس نيلسون، الرئيس التنفيذي لشركة كيمين الأمريكية، إحدى كبرى الشركات في مجال تصنيع اللقاحات البيطرية بمصر والشرق الأوسط وأفريقيا، إضافة إلى صناعات الأدوية واللقاحات البشرية التي تغطي بعض احتياجات السوق المحلي وتصدر منتجاتها لأكثر من 15 دولة، والتي تمتلك أكثر من 22 مصنعا حول العالم.

وقال المستشار محمد عبدالوهاب، إنّ اللقاء تطرق لبحث خطط توسعات الشركة في السوق المصري، وحل أي تحديات قد تواجه نشاطها، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

ضخ 1.8 مليار جنيه استثمارات جديدة خلال السنوات الـ3 المقبلة لـ3 مصانع جديدة لإنتاج اللقاحات البيطرية والبشرية

وقدّم الدكتور مجدي السيد، المدير التنفيذي لشركة «ميفاك» لإنتاج اللقاحات، التي تعد شركة «كيمين» الأمريكية شريكا رئيسيا لها، عرضا بشأن خطة توسعات نشاط الشركة في مصر، من خلال ضخ استثمارات جديدة بقيمة 1.8 مليار جنيه مصري خلال السنوات الـ3 القادمة، لإنشاء 3 مصانع جديدة لإنتاج اللقاحات البيطرية والبشرية، وإنشاء مزرعة على مساحة 100 فدان لإنتاج البيض الصحي، والذي يتم استخدامه خلال العملية الإنتاجية للقاحات، لافتا إلى أنّ ما شهدته مصر من إصلاحات اقتصادية وتيسير مناخ الاستثمار كان الدافع الأساسي لوضع خطة لضخ استثمارات جديدة بمصر.

من جانبه، قال المستشار عبدالوهاب، إنّ اللقاءات التي تعقدها هيئة الاستثمار مع الشركات العالمية العاملة في مصر، تأتي ضمن خطة عمل الهيئة للتواصل مع الشركات القائمة التي تسعى للتوسع وزيادة إنتاجيتها، خاصة تلك التي تنقل التكنولوجيا الحديثة من الخارج، مؤكدا حرص الهيئة على دعم وتشجيع الاستثمارات الخاصة في عدد من القطاعات التي تستهدفها الحكومة المصرية، لتتواكب مع الاستثمارات العامة التي تنفذها الدولة.