قاتلة أطفالها الثلاثة بـ«عصير مسموم» بقنا تمثل الجريمة (صورة)

مثلت الزوجة، المتهمة بقتل أطفالها الثلاثة وإصابة زوجها بتسمم، جريمتها أمام النيابة العامة والأجهزة الأمنية بقرية كوم البيجا، بمدينة فرشوط بمحافظة قنا.

وتضمن القرار في القضية التي حملت رقم 1531 لسنة 2021 إداري مركز شرطة فرشوط، أن الزوجة وسائق ارتبطا بعلاقة غير شرعية، واتفقا على قتل الزوج والأطفال، واعترف المتهمان بارتكاب الواقعة وقاما بتمثيل الجريمة.

وقررت النيابة العامة، برئاسة المستشار أنور البطش مدير نيابة فرشوط، شمال محافظة قنا، بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، على أن يراعى لهما التجديد في الميعاد القانوني.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا من كشف غموض وفاة 3 أطفال أشقاء نتيجة إصابتهم بتسمم غذائي، وإصابة والدهم، الذي يرقد في مركز أورام قنا، بقرية كوم البيجا، التابعة لمركز فرشوط، حيث تبين أن الزوجة وراء الجريمة، لارتباطها بعلاقة غير شرعية مع ساق، وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على الزوجة والسائق المتهمين بقتل 3 أطفال، وإصابة زوجها بالتسمم.

وتلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطاراً بمصرع كل من أميرة رأفت، 8 سنوات، وشقيقيها «أمير»، 7 سنوات، و«آدم»، 9 سنوات، وإصابة والدهم رأفت جلال، 32 سنة، بحالة تسمم، ونُقلت الجثث والمصاب إلى مستشفى فرشوط المركزي، قبل أن يتم تحويله إلى مستشفى مركز أورام قنا، نظراً لخطورة حالته.

وأمرت النيابة العامة، في وقت سابق، باحتجاز والدة الأطفال الثلاثة، لتضارب أقوالها، حيث قالت في بداية التحقيق إن زوجها وأبناءها تناولوا عصيراً مسموماً، ثم عادت لتقول إنهم تناولوا بطيخا مكشوفا، وأثناء التحقيق، قالت مرة ثالثة إنهم تناولوا مبيداً حشرياً.

وتوصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، إلى ارتباط الزوجة، ربة منزل، تبلغ 26 سنة، بعلاقة عاطفية مع سائق، 26 سنة، حيث تم ضبطهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، ومشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي بقنا.

وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الجريمة، وأفاد المتهم الثاني بوجود علاقة مع المتهمة، واتفاقهما على التخلص من زوجها وأولادها، وفـي سبيل ذلك قام بإحضار مادة سامة، ووضعها فـي 4 عبوات عصير، وقام بإعطائها للمتهمة، التي قامت بتقديمها للمجني عليهم، زوجها وأطفالها الثلاثة، وأوهمت أقارب زوجها بتناول المجني عليهم عصير فاسد، وبمواجهة المتهمة بأقوال المتهم الثاني، أيدت ذلك، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.

وقالت مصادر طبية في مركز أورام قنا، أن والد الأطفال حالته تحسنت، وخرج من غرقة العناية المركزة، ودخل في غرفة عادية، ويمكنه الحديث، موضحا أن الأجهزة الأمنية استجوبته صباح اليوم.