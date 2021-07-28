ياسر ريان: «مينفعش نفتح الملعب أمام البرازيل في أولمبياد طوكيو»

قال ياسر ريان لاعب الأهلي ومنتخب مصر لكرة القدم السابق، إن المباريات الأولمبية دائما ما تكون صعبة، لافتا إلى أنه سعد كثيرا بالمستوى الذي يقدمه نجله أحمد ياسر ريان مع المنتخب الأولمبي لكرة القدم، في أولمبياد طوكيو 2020: «سعدت بوجود ابني في البطولة، وبنجاح منتخب مصر، ودي حاجات بتفرحنا كلنا».

وأضاف «ريان»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن مباراة اليوم أمام منتخب أستراليا، لم تكن تقبل القسمة على 2، وكان من الضروري حسم المنتخب المصري للمباراة بالفوز من أجل الصعود لدور الثمانية بأداء مشرف وأكثر من رجولي: «تأهل منتخب مصر لدور الثمانية خلانا فرحانين أكثر».

وأوضح أن المباريات الماضية لجأ فيها شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر، للعب بطريقة دفاعية، ولكنه كان مجبرا على تلك الطريقة بسبب قوة الفرق المنافسة: «لما نقابل منتخب زي إسبانيا أو الأرجنتين لازم ندافع، ولو كنا هاجمنا كانت العملية هتصعب على المنتخب».

وأكد ياسر ريان أن الأداء البطولي للاعبين اليوم، أمام المنتخب الأسترالي، دفع لاعبي الأخير لمحاولة إضاعة الوقت من أجل عدم استقبال أهداف من قبل المنتخب المصري: «أستراليا كانت عايزة تضيع الوقت لأن المباراة لو خرجت بالتعادل كان الأمر هيكون في صالحها، والفرقة كلها كانت نجوم بداية من حارس المرمى وحتى الهجوم».

وأشار إلى أن المباراة المقبلة ستواجه فيها مصر البرازيل، وهم أسياد العالم في كرة القدم، «هو منتخب كبير وليه باع في الأولمبياد أو كأس العالم، وبنتمني أن الثقة تكون في نفوس اللاعبين المصريين عالية، وعايز أقولهم بلاش تروح منكم الفرصة تاني، أنتوا بتلعبوا باسم مصر والمصريين كلهم، ونفذوا تعليمات المدرب الفني وتوكلوا على الله وإن شاء الله هتفرحونا».

وتابع «ريان»: «بنقول للاعبيتنا متشكرين انتو فرحتوا مصر، ولازم يفرحوا لإنهم عارفين إنهم لو خرجوا من البطولة كانت الأمور مش هتبقي كويسة ليهم، وهما جيل كويس جدا ومحترم، ونتمنى الأجيال اللي بعد كده تكون زي الجيل ده».

وعن المباراة المقبلة للمنتخب المصري، قال لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق: «لازم يكون فيه توازن بين الدفاع والهجوم، وفي مباراة البرازيل مينفعش نفتح الملعب لأنه منتخب له ثقل عالمي، وممكن نلعب 3-4-3».