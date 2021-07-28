«الصحة العالمية»: نقلنا تجربة مصر في علاج «فيروس سي» لدول الإقليم

قال الدكتور أحمد صبري، مسؤول تقني ببرنامج الالتهاب الكبدى الوبائي بمنظمة الصحة العالمية المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، إن التجربة المصرية لعلاج الأمراض المتوطنة ومرضى فيروس سي، مبادرة «100 مليون صحة»، نجحت بشكل كبير، حتى باتت مصر من الدول الرائدة في علاج مواطنيها من الفيروس الخطير.

وأضاف «صبري»، خلال مداخلة عبر الفيديو ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن المبادرة الرئاسية وصلت لأكبر عدد ممكن من المواطنين، ونجحت في توفير العلاج لهم بالمجان.

ولفت إلى أن الدكتورة هالة زايد وزير الصحة، قالت أمام المنظمة اليوم في مناسبة اليوم العالمي لمكافحة الالتهاب الكبدي الوبائي، إن مصر نجحت في علاج 2.2 مليون مواطن مصاب بفيروس سي، وتوفير العلاج المجاني لهم: «ده رقم كبير بالمقارنة بباقي الدول، وحرصنا على نقل التجربة المصرية للإقليم».

وأوضح أن المنظمة تساعد كافة الدول في توفير صحة جيدة لمواطنيها حول العالم، وبادرت في عام 2016، بوضع الاستراتيجية العالمية لمكافحة المرض والقضاء عليه، وهو ما جرت ترجمته في الإقليم عبر خطة عمل واضحة تبنتها كافة الدول من خلال اجتماع وزاري أقيم على هذا الأساس: «حالات التشخيص والعلاج هي الأولوية علشان نقدر نقضي على المرض».

وأكد أن نحو 20 دولة من الـ22 دولة في إقليم الشرق المتوسط، نجحت في الوصول بنسبة مصابي فيروس سي والأمراض غير المتوطنة لأقل من 1%: «ده إنجاز نقدر نهنئ عليه كل الدول ومنهم مصر طبعا».