انتقادات للمسلسل الساخر «The Prince» قبل عرضه: «غير عادل»

تبدأ شبكة «HBO Max»، اليوم، عرض 12 حلقة من مسلسل الرسوم المتحركة الساخر «The Prince»، والذي يتناول حياة العائلة المالكة البريطانية، ويلقي نظرة على سكان وموظفي قصر باكنجهام من خلال عيون الأمير جورج، الابن الأكبر للأمير وليام وكيت ميدلتون دوقة كامبريدج.

انتقدات للمسلسل الساخر «The Prince»: «غير عادل»

وعلى الجانب الآخر، واجه المسلسل بعض الانتقادات قبل عرضه، حيث اعتبره بعض النقاد والمنتجين «غير عادل» و«غير مناسب»، مما قد يترك تأثيرًا سيئًا على الأمير الصغير، وسيعرض الأمير في السلسلة المكونة من ثمانية أجزاء والتي يخشى النقاد أن تضر أكثر مما تنفع للجيل القادم من العائلة المالكة.

انتقد منتج في شركة «ديزني» مفهوم العرض، قائلاً: «السخرية من طفل يبلغ من العمر سبع سنوات يبدو قاسيًا وغير عادل، بعض الأشياء يجب أن تكون محظورة، من الخطأ أخلاقيًا استخدام طفل للحصول على ضحكات رخيصة»، بينما قالت الناقدة التلفزيونية كاثرين سينج: «من المهم أن نتذكر أن جورج لا يزال طفلاً ليس له رأي في نصيبه في الحياة».

المسلسل من تأليف جاري جانيتي، الذي سيؤدي صوت الأمير جورج، بينما يؤدي أصوات الأبطال أورلاندو بلوم في دور الأمير هاري، كوندولا رشاد في دور ميجان ماركل، لوسي بانش في دور ميدلتون، وتوم هولاندر في دور الأمير فيليب والأمير تشارلز، بالإضافة إلى آلان كومينج في دور خادم جورج أوين، وفرانسيس دي لا تور في دور الملكة إليزابيث، وإيوان رايون في دور الأمير ويليام، ودان ستيفنز في دور الأمير تشارلز، وصوفي تورنر في دور الأميرة شارلوت، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

وتأخر عرض مسلسل «The Prince» جزئيًا بسبب مقابلة أوبرا وينفري مع الأمير هاري وميجان ماركل في مارس الماضي، وبسبب وفاة الأمير فيليب في الشهر التالي.

وقالت سارة أوبري من منصة «HBO Max»، «نحن متحمسون للغاية لجلب العالم الذي ابتكره جاري على إنستجرام إلى HBO Max، حيث يمكن للمشاهدين اكتشاف ما يعرفه معجبوه في أن جورج يمكن أن يكون فرحانًا ومصدومًا ومدهشًا للغاية».