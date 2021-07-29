«أودي» تتيح «RS 3» الجديدة للطلب: ذات محرك أسطوري

أعلنت شركة «أودي» إتاحة «Audi RS 3» الجديدة للطلب، والتي تعتبر من أحدث إصدارات الشركة في الأسواق.

تعتبر سيارة «Audi RS 3» الجديدة الأفضل في فئتها من حيث التسارع والسرعة القصوى، ويمنح مقسم عزم الدوران، الذي تمّ تركيبه في السيارة للمرة الأولى، أقصى قدر من الرشاقة والثبات للمركبة.

هناك وضعان إضافيان للقيادة في RS مما يجعل من الممكن القيام بأوقات اللفات السريعة والانجراف المتحكم به على المسارات المغلقة.

وتأتي «Audi RS 3» الجديدة في محركها الأسطوري عالي الأداء خماسي الأسطوانات، في أحدث جيل من السيارة الرياضية المدمجة، فإن محرك ويأتي بسعة 2.5 لتر، بقوة 400 حصان و500 نيوتن متر، تنطلق كل من RS 3 Sportback وRS 3 Sedan من صفر إلى 100 كم/ ساعة في 3.8 ثانية،وتبلغ سرعتها القصوى 290 كم/ ساعة، وهو ما يجعل Audi RS 3 الأفضل في فئتها من حيث التسارع والسرعة القصوى.

في المقصورة الداخلية، تضيف الحواف المصنوعة من ألياف الكربون في لوحة العدادات ومقاعد RS الرياضية مع نقش RS إحساس السباق، ويتوفر تنجيد المقاعد اختياريًا بجلد نابا الفاخر وخياطة باللون الأسود أو الأحمر اللامع أو باللون الأخضر المتباين.

أول سيارة أودي مزودة بشاشة عرض علوية، وتعرض هذا الإعداد عدد الدورات في الدقيقة في الاتجاه المعاكس، وتشتمل Audi Virtual Cockpit plus على شاشات عرض، تعرض التسارع من 0 - 100 كم/ ساعة، ومن 0 إلى 200 كم/ ساعة، وشاشة اللمس مقاس 10.1 بوصة في الكونسول الوسطي أيضًا تعرض درجات حرارة سائل التبريد وزيت المحرك وزيت ناقل الحركة، فضلاً عن ضغط الإطارات الأربعة.

تتوفر أيضًا لأول مرة لسيارة «Audi RS 3» شاشة عرض على الزجاج الأمامي تعرض المعلومات ذات الصلة على الزجاج الأمامي في خط رؤية السائق المباشر.