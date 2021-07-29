ارتفاع «الدولار» قرشا واحدا.. ومستوردون: ليس له تأثير على الأسعار

سجل «سعر الدولار» مقابل الجنيه المصري خلال أسبوع، ارتفاعا بقيمة قرش واحد، وفقا للموقع الإلكتروني للبنك المركزي، ليرتفع من 15.74 مقابل 15.72 جنيها للبيع الخميس الماضي.

أعلى سعر لشراء الدولار اليوم الخميس 29 يوليو:

وجاء بنكي الأهلي الكويتي ومصرف أبوظبى الإسلامي، الاعلى سعرا للشراء بسعر 15.67 جنيها، فيما جاء بنكي الأهلي المصري، ومصر الأقل سعرا لشراء الدولار اليوم الخميس 29 يوليو 2021، بسعر 15.63 جنيها للشراء.

مستوردون وشركات صرافة: هناك وفرة في الدولار

وقال مستوردون وشركات صرافة بالغرف التجارية، إن ارتفاع الدولار مقابل الجنيه، لا يزال في الحدود الآمنة، واصفين الارتفاع بالمحدود، وليس له أي تأثير على أسعار السلع والمنتجات في الأسواق.

وأكدوا أن هناك تراجع في الطلب على الدولار، فترة ما بعد عيد الأضحى، يقابلها زيادة في عدد تحويلات العاملين بالخارج، ووفرة في المعروض منه.

وقال علي الحريري سكرتير الشعبة العامة لشركات الصرافة بالغرف التجارية لـ«الوطن»، إن الأيام الأخيرة وقبيل عيد الأضحى، شهدت شركات الصرافة انتعاشة بسبب زيادة في تحويلات العاملين فى الخارج.

وأوضح أنه جرت العادة، أن يقوم العاملين بالخارج بالتحويل إلى أسرهم قبيل أيام من عيد الأضحى، لتلبية احتياجات أسرهم وعائلاتهم خلال هذه المناسبات.

وأشار إلى أن شركات الصرافة، وفي إطار المنافسة وخلال فترات المواسم والأعياد تنشط بشكل كبير.

لا شكاوى من تدبير البنوك للدولار

وبدوره قال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة السابق، إنه لا شكاوى من عدم تدبير البنوك للاعتمادات المستندية للمستوردين، حيث تم شراء مستلزمات عيد الأضحى.

ولفت إلى أن الطلب على العملات يشهد هدوء من جانب المستوردين فترة ما بعد عيد الأضحى، وسيتم استئنافها الشهر المقبل.

وأضاف أن هناك احتياطيات استراتيجية كافية من المنتجات الغذائية، تصل مددها 3 أشهر، مشيرا إلى أن هناك وفرة، وهو ما يضمن الحفاظ على أسعار المنتجات بالأسواق دون زيادة، حتى مع ارتفاع سعر الدولار خلال تلك الفترة.

وذكر أنه لا توجد أي مشكلات خاصة في الاستيراد، وأن كل التعاقدات الاستيرادية تدخل البلاد في مواعيدها، مشيرًا إلى أن كل السلع متوفرة، ولا توجد فيها أزمة، وأن كل السلع الغذائية متوفرة في الأسواق وتكفي للاستهلاك.