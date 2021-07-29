ما حكم عدم زيارة الأم المريضة بكورونا بسبب ضعف المناعة؟.. الإفتاء تجيب

ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال فتاة، ورد إليها خلال البث المباشر للدار، عبر موقع «يوتيوب»، يقول: «هل يجوز للابنة عدم زيارة أمها المريضة بكورونا إذا كانت تعاني من ضعف بالمناعة، بحسب أمر الأطباء، مع العلم بأن شقيقاتها يقمن على خدمة والدتها أثناء مرضها؟».

وردت الإفتاء، عبر مقطع فيديو بثته صفحتها الرسمية عبر الموقع، منذ قليل، أنه ومن المقرر شرعا في مثل تلك المسألة عدم حدوث ضرر أو ضرار، سواء للابنة أو غيرها، مشيرة إلى أن الابنة لا إثم عليها إذا كانت المناعة لديها ضعيفة، وما أمرها الطبيب به هو صحيح، وهو ألمّ بحالتها الصحية، لافتا إلى أن أمر الطبيب بعدم ذهاب الابنة إلى والدتها أثناء مرضها جائز لعدم وقوع الضرر.

وتابع: «إذا كان كما قلتي أن مناعتك ضعيفة، والطبيب قالك متروحيش حتى لا يقع الضرر عليكي، ففي تلك الحالة لا إثم عليكي حتى تشفى والدتك وتقوم بالسلامة».